Автомобилистам предложили схему объезда закрытого в Лунинце путепровода

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Для автомобильного транспорта организован объезд закрытого путепровода в Лунинецком районе, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

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Деформация строительных конструкций моста произошла во время проведения ремонтных работ на 365-м километре трассы М10 произошла в субботу. Автомобильное движение по мосту было запрещено.

Водителям предложено двигаться по маршруту «деревня Дятловичи — деревня Боровцы — деревня Вичин (в направлении из Кобрина)» и обратно. Ориентировочное расстояние объезда — 15 километров.

Запрещено движение также на участке железной дороги, которая проходит под мостом. На данный момент принято решение по ее обесточиванию.

«Комиссией по ЧС при Лунинецком районном исполнительном комитете приняты решения по отключению высоковольтной линии электропередачи на участках г. Лунинец — путепровод и путепровод — г. Ганцевичи, а также организации объезда аварийного участка», — уточнили в МЧС.

Для доставки пассажиров железнодорожного транспорта со станции Люща до станции Дятловичи задействована техника филиала автомобильного парк № 10 Лунинца.