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12:56 (мск), источник: Вести - Воронеж

Судья убил «Факел» выдуманным пенальти на новом стадионе в Самаре

Воронежцы проиграли «Крыльям советов» на открытии роскошного стадиона.

Воронежский «Факел» не смог позволить своим поклонникам уйти на праздничные каникулы в отличном настроении. В важнейшем и тяжелейшем матче наши футболисты проиграли самарской команде, которой тоже кровь из носу нужно было выигрывать. Подопечные Андрея Тихонова рвутся в высшую лигу, очки «Крыльям» терять нельзя вообще, но и воронежцы зажаты в угол. Ещё недавно в спасение «Факела» верилось с трудом, но последние две игры вернули веру в успешный исход сезона.

В первом тайме хозяева буквально сидели на воротах «огнеопасных», но уйму моментов растранжирили. А вот «Факел» даже не момент, а намёк на него использовал на 100%. Кузьмин всё сделал сам — и защитника размотал, и на удобную для выстрела позицию вышел, и в девятку пробил так, что чуть было сетку на новых воротах не порвал.

«Крылья» ринулись в атаку с ещё большим запалом, но в первом тайме ворота гостей остались нераспечатанными.

Рисунок игры после перерыва особо не изменился — половина поля гостей была в осадном положении, «Факел» искал шансы на контратаки. И нельзя сказать, что искал безуспешно. И мяч иногда воронежцы контролировали по долгу, и удары по воротам случались. Не показывающий обычно эмоций Андрей Тихонов заметно нервничал, понимая, что его команда может упустить главную цель сезона в матче с аутсайдером.

Так продолжалось до 67 минуты, когда всё перевернулось с ног на голову. Сначала банальный угловой привёл к голу в ворота «Факела»: навес, скидка и Соболев проткнул мяч в ворота с близкого расстояния.

Буквально через минуту тот же Соболев вошёл в штрафную, совершенно очевидно симулировал в борьбе с воронежцем, а судья только этому и был рад — поставил пенальти! Защитники и вратарь гостей ринулись к арбитру, но это привело лишь к наказанию Фёдорова жёлтой карточкой. Корниленко незаслуженный приговор привёл в исполнение.

На 73 минуте «Факел» мог счёт сравнять, но после высокой подачи Молодцов пробил в штангу.

Последние минуты матча гости провели в навале на ворота подопечных Тихонова, но, увы, спасти матч не смогли.

Следует сказать, что-то, с каким настроем бились на поле воронежцы, как грамотно вели матч, позволяет предположить, что с такой игрой можно было бороться не за сохранение места в ФНЛ, а за более высокие места. Почему нельзя было так же действовать раньше? Воронежские болельщики в соцсетях сетуют — почему команда взялась за ум так поздно?

От спасительного 15 места «Факел» отделяет 7 очков. У занимающего 15 строчку «Луча-Энергии» матчи посложнее, но и воронежцам выиграть 3 матча подряд будет невероятно сложно.

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