Телеведущий раскрыл «тайную жизнь» дикторов под столом

Ведущим пришлось слегка оголиться из-за жары в помещении. «Вот, что происходит, когда кондиционер в студии работает не так, как должен», — подписал фотографии Сомервилль. Под стол телевизионщикам поставили вентиляторы, ведущий закатал брюки, а его коллега по эфиру была вынуждена снять туфли.

«Мы договорились, что нам нужно сделать фото, потому что мы оба выглядим такими смешными», — отметил Сомервилль.

Спортивный редактор Марк Ибанез, который также присутствует на фотографиях, признался, что на эфиры всегда выходит в шортах.