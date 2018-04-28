Билл Гейтс вложит 12 миллионов долларов в разработку вакцины от гриппа

Сообщается, что миллиардер объявил о создании исследовательского фонда в ходе выступления на ежегодной встрече Медицинского сообщества Массачусетса.

«Сегодня мы запускаем 12-миллионный проект Grand Challenge (Великий Вызов) в партнёрстве с Page family, чтобы ускорить развитие универсальной вакцины от гриппа. Цель — побудить смелое мышление лучших ученых мира во всех дисциплинах, включая новые области», — заявил Гейтс.