МГУ закрыл незаконную свалку на территории будущего технологического центра

«В целях выполнения предписаний органов власти и с учетом многочисленных жалоб студентов и жителей прилегающих домов Московский университет заключил соглашения об охране указанной территории, недопущению ввоза мусора на данную территорию и его сжиганию, очистке территории», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в «Интерфакс» в субботу.

Там отмечается, что проверка, в ходе которой проверяющие органы обнаружили свалку, была инициирована самим МГУ. Мероприятие состоялось 2 апреля. Приспособления для сжигания мусора и сама свалка были «незамедлительно разрушены спецтехникой», а въезд на территорию запрещен.

«Принято решение об установке стационарных КПП со шлагбаумами», — добавили в МГУ. Там также подчеркнули, что университет хозяйственную деятельность на территории, где образовалась свалка, не ведет, и постоянных объектов МГУ там пока нет.

Ранее в субботу стало известно, что прокуратура Москвы обязала ректора МГУ Виктора Садовничего принять меры для устранения незаконной свалки, образовавшейся за фундаментальной библиотекой вуза. Руководителю Московского университета было направлено представление.