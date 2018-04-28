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28 апреля, источник: Интерфакс

МГУ закрыл незаконную свалку на территории будущего технологического центра

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) закрыл незаконную свалку на территории будущего технологического центра «Воробьевы горы» и не допустит, чтобы туда снова свозили мусор, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе МГУ.

«В целях выполнения предписаний органов власти и с учетом многочисленных жалоб студентов и жителей прилегающих домов Московский университет заключил соглашения об охране указанной территории, недопущению ввоза мусора на данную территорию и его сжиганию, очистке территории», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в «Интерфакс» в субботу.

Там отмечается, что проверка, в ходе которой проверяющие органы обнаружили свалку, была инициирована самим МГУ. Мероприятие состоялось 2 апреля. Приспособления для сжигания мусора и сама свалка были «незамедлительно разрушены спецтехникой», а въезд на территорию запрещен.

«Принято решение об установке стационарных КПП со шлагбаумами», — добавили в МГУ. Там также подчеркнули, что университет хозяйственную деятельность на территории, где образовалась свалка, не ведет, и постоянных объектов МГУ там пока нет.

Ранее в субботу стало известно, что прокуратура Москвы обязала ректора МГУ Виктора Садовничего принять меры для устранения незаконной свалки, образовавшейся за фундаментальной библиотекой вуза. Руководителю Московского университета было направлено представление.

Вместе с тем, столичная прокуратура уточнила, что вуз уже отреагировал на сообщения о нарушениях — запланировал мероприятия по вывозу мусора.

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