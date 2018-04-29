Умер один из основателей фестиваля Burning Man Лэрри Харви
ТАСС, 29 апреля. Основатель американского фестиваля искусств Burning Man («Горящий человек»), художник и активист Лэрри Харви скончался в
ТАСС, 29 апреля. Основатель американского фестиваля искусств Burning Man («Горящий человек»), художник и активист Лэрри Харви скончался в
«Создатель нашего фестиваля и наш друг Лэрри Харви скончался», — говорится в заявлении команды фестиваля.
Там также уточняется, что Харви, которому было 70 лет, пережил обширный инсульт 4 апреля, однако так и не смог полностью оправиться.
Фестиваль Burning Man, устраиваемый ежегодно с 1986 года, проходит в пустыне