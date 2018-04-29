В США увековечили память о рабстве и суде Линча
В городе Монтгомери (штат Алабама) под открытым небом открылся Музей наследия. Экспозиция посвящена истории работорговли и линчевания.
В городе Монтгомери (штат Алабама) под открытым небом открылся Музей наследия. Экспозиция посвящена истории работорговли и линчевания.
В музее размещены памятники из металла, фиксирующие фрагменты жизни рабов. Все фигуры выполнены в реальный человеческий рост.
Недалеко от открытой площадки организован Мемориал мира и справедливости. Здесь на 800 плитах выбиты имена людей и даты их гибели — организаторы нашли свидетельства о жизни и смерти 4,4 тыс. бывших рабов.
Музей и памятники созданы общественной организацией на частные пожертвования. Всего удалось собрать более $20 млн, сообщает NBC News.