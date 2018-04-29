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04:10 (мск), источник: Известия

В США увековечили память о рабстве и суде Линча

В городе Монтгомери (штат Алабама) под открытым небом открылся Музей наследия. Экспозиция посвящена истории работорговли и линчевания.

Источник: AFP 2018

В музее размещены памятники из металла, фиксирующие фрагменты жизни рабов. Все фигуры выполнены в реальный человеческий рост.

Недалеко от открытой площадки организован Мемориал мира и справедливости. Здесь на 800 плитах выбиты имена людей и даты их гибели — организаторы нашли свидетельства о жизни и смерти 4,4 тыс. бывших рабов.

Музей и памятники созданы общественной организацией на частные пожертвования. Всего удалось собрать более $20 млн, сообщает NBC News.

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