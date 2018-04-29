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13:52 (мск), источник: Комсомольская правда

С 1 мая изменится расписание садоводческих маршрутов в Иркутске

На сайте администрации опубликовали новое расписание.

Источник: Комсомольская правда

Сезон посадок уже начался, на праздниках многие дачники отправятся на свои участки. Садоводческие маршруты запустили еще 16 апреля. Однако, будьте внимательней! С 1 мая автобусы меняют свое расписание. Подробную информацию можно посмотреть на сайте мэрии Иркутска. Кстати, расписание, опубликованное на портале администрации, не изменится до 30 сентября. Для удобства иркутян, которые с наступлением теплых месяцев будут часто ездить на дачи, общественный транспорт работает и в будни, и в выходные.

«КП-Иркутск» уже писала, в этом году на линии выйдут 30 муниципальных автобусов, которые возят пассажиров по 20 маршрутам.

— Стоимость проезда, за исключением городских маршрутов №№ 9А, 29, 34, 35, 36 и 52, где действует тариф 15 рублей, остается на уровне прошлого года, — напоминают в администрации. — Для отдельных категорий граждан будут действовать льготы.

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