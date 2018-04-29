С 1 мая изменится расписание садоводческих маршрутов в Иркутске

Сезон посадок уже начался, на праздниках многие дачники отправятся на свои участки. Садоводческие маршруты запустили еще 16 апреля. Однако, будьте внимательней! С 1 мая автобусы меняют свое расписание. Подробную информацию можно посмотреть на сайте мэрии Иркутска. Кстати, расписание, опубликованное на портале администрации, не изменится до 30 сентября. Для удобства иркутян, которые с наступлением теплых месяцев будут часто ездить на дачи, общественный транспорт работает и в будни, и в выходные.