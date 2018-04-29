С 1 мая изменится расписание садоводческих маршрутов в Иркутске
На сайте администрации опубликовали новое расписание.
На сайте администрации опубликовали новое расписание.
Сезон посадок уже начался, на праздниках многие дачники отправятся на свои участки. Садоводческие маршруты запустили еще 16 апреля. Однако, будьте внимательней! С 1 мая автобусы меняют свое расписание. Подробную информацию можно посмотреть на сайте мэрии Иркутска. Кстати, расписание, опубликованное на портале администрации, не изменится до 30 сентября. Для удобства иркутян, которые с наступлением теплых месяцев будут часто ездить на дачи, общественный транспорт работает и в будни, и в выходные.
«КП-Иркутск» уже писала, в этом году на линии выйдут 30 муниципальных автобусов, которые возят пассажиров по 20 маршрутам.
— Стоимость проезда, за исключением городских маршрутов №№ 9А, 29, 34, 35, 36 и 52, где действует тариф 15 рублей, остается на уровне прошлого года, — напоминают в администрации. — Для отдельных категорий граждан будут действовать льготы.