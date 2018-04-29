МЧС: в Иркутской области до 2 мая велика вероятность лесных пожаров

Источник: пресс-служба ГУ МЧС

Сильный ветер, которые синоптики прогнозируют в несколько районах Иркутской области, может привести к тому, что вспыхнут лесные пожары. Об этом предупреждает МЧС.

— По области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов, — говорится в сообщении ведомства.

Поэтому спасатели рекомендуют в праздники не посещать городские леса, так как в регионе продолжается противопожарный режим. Строго запрещено сжигать траву и мусор — нарушителям грозит штраф. Но, главное, их действия могут спровоцировать ЧП — ветер в считанные секунды раздувает огонь.

Если вы заметили, что кто-то сжигает траву или развел костер за городом или на своем участке, не будьте равнодушными — сообщите об этом в МЧС.