МЧС: в Иркутской области до 2 мая велика вероятность лесных пожаров
Спасатели назвали обстановку чрезвычайно опасной.
Спасатели назвали обстановку чрезвычайно опасной.
Сильный ветер, которые синоптики прогнозируют в несколько районах Иркутской области, может привести к тому, что вспыхнут лесные пожары. Об этом предупреждает МЧС.
— По области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов, — говорится в сообщении ведомства.
Поэтому спасатели рекомендуют в праздники не посещать городские леса, так как в регионе продолжается противопожарный режим. Строго запрещено сжигать траву и мусор — нарушителям грозит штраф. Но, главное, их действия могут спровоцировать ЧП — ветер в считанные секунды раздувает огонь.
Если вы заметили, что
В настоящее же время, по данным Авиалесоохраны, крупных лесных пожаров в регионе нет.