В 6 городах Казахстана снизилось качество воздуха

Источник: Reuters

По прогнозу РГП «Казгидромет», метеорологические условия в воскресенье, 29 апреля, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 6 городов Казахстана.

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Так, по прогнозу синоптиков, в Астане (ночью), Балхаше, Караганде, Таразе, Темиртау, Шымкенте метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

В Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Уральске, Усть-Каменогорске метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.