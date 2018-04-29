В 6 городах Казахстана снизилось качество воздуха
В 12 городах метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ.
В 12 городах метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ.
По прогнозу РГП «Казгидромет», метеорологические условия в воскресенье, 29 апреля, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 6 городов Казахстана.
Так, по прогнозу синоптиков, в Астане (ночью), Балхаше, Караганде, Таразе, Темиртау, Шымкенте метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
В Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Уральске,
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой сочетание таких краткосрочных метеорологических факторов как штиль, слабый ветер, туман, инверсия. Они способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.