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07:54 (мск), источник: 365info.kz

В 6 городах Казахстана снизилось качество воздуха

В 12 городах метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 54% 759 мм рт. ст. 11 м/с
Источник: Reuters

По прогнозу РГП «Казгидромет», метеорологические условия в воскресенье, 29 апреля, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 6 городов Казахстана.

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Так, по прогнозу синоптиков, в Астане (ночью), Балхаше, Караганде, Таразе, Темиртау, Шымкенте метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

В Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Уральске, Усть-Каменогорске метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой сочетание таких краткосрочных метеорологических факторов как штиль, слабый ветер, туман, инверсия. Они способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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