Полиция охраняет порядок в подтопленном селе Тумнин
Полицейские обеспечивают правопорядок в зоне паводка в Хабаровском крае. Сотрудники ОМВД России по Ванинскому району несут службу в усиленном режиме.
Полицейские обеспечивают правопорядок в зоне паводка в Хабаровском крае. Сотрудники ОМВД России по Ванинскому району несут службу в усиленном режиме.
«Обеспечивается охрана общественного порядка и безопасность дорожного движения в зоне введения режима чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением территории села Тумнин», — сообщается на сайте управления МВД по региону.
В населённом пункте организовано круглосуточное дежурство нарядов ДПС. Полицейские объясняют водителям, как можно объехать опасные участки дороги.
Агентство сообщало, что утром 26 апреля уровень воды в Тумнине резко поднялся
Кроме того, группа спасателей выехала в село
На проблему отреагировал губернатор края Вячеслав Шпорт. Он поручил обеспечить безопасность местных жителей и проследить за уровнем воды в реке.