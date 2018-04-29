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08:29 (мск), источник: Восток Медиа

Полиция охраняет порядок в подтопленном селе Тумнин

Полицейские обеспечивают правопорядок в зоне паводка в Хабаровском крае. Сотрудники ОМВД России по Ванинскому району несут службу в усиленном режиме.

Источник: Восток Медиа

«Обеспечивается охрана общественного порядка и безопасность дорожного движения в зоне введения режима чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением территории села Тумнин», — сообщается на сайте управления МВД по региону.

В населённом пункте организовано круглосуточное дежурство нарядов ДПС. Полицейские объясняют водителям, как можно объехать опасные участки дороги.

В охране общественного порядка и организации дорожного движения задействованы сотрудники ДПС, ГИБДД и ППС.

Агентство сообщало, что утром 26 апреля уровень воды в Тумнине резко поднялся из-за ледового затора на реке. Она перелилась через дамбу в двух участках. Затопило три дворовых территории. К концу дня ситуация ухудшилась — затопило ещё пять дворов. Администрация района приняла решение ввести режим ЧС. В зоне риска ещё 27 домов, в которых проживают 50 человек. Местные власти организовали пункт временного размещения людей, спасатели готовы эвакуировать жителей посёлка.

Кроме того, группа спасателей выехала в село Уська-Орочская, которое находится ниже по течению реки Тумнин. Специалисты будут наблюдать за уровнем воды.

На проблему отреагировал губернатор края Вячеслав Шпорт. Он поручил обеспечить безопасность местных жителей и проследить за уровнем воды в реке.

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