Длинный уикенд: у молдавских бюджетников впереди дополнительный выходной

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. У молдавских бюджетников наступили мини-каникулы, которые продлятся до 2 мая.

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Все дело в том, что 1 мая — Международный день солидарности трудящихся, который в Молдове считается праздничным днем, выпадает на вторник. В связи с этим правительство республики решило объявить в этом году понедельник, 30 апреля, выходным днем.

Таким образом, жители республики отдыхают сразу четыре дня подряд, а на работу всем придется вернуться в среду, 2 мая. Постановление действует только в этом году и касается лишь работников бюджетной сферы.

Дополнительный выходной молдавские бюджетники уже отработали 21 апреля 2018 года.