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15:01 (мск), источник: Om1.ru

Праздничная неделя в Омске будет прохладной и дождливой

Сразу после тепла, которое синоптики обещают на ближайшие два дня, столбик термометра начнет ползти вниз.

Источник: Om1.ru

По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, лето в Омск придет ненадолго. Уже сегодня температура поднимется до +21, местами до +26 градусов. Обещают также первую грозу и юго-восточный ветер 10−15 метров в секунду, местами порывистый — 18−23 метра в секунду.

30 апреля температура днем понизится до 12−17 градусов тепла. Ночью столбик термоментра покажет от +6 до +11. Местами ожидается дождь и порывистый ветер.

А вот 1 мая синоптики не исключают даже снег. Температура днем составит 6−11 градусов выше нуля. Ночью при прояснении может опуститься до -5.

Особых изменений в погоде на ближайшую неделю не прогнозируется.

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