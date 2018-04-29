Праздничная неделя в Омске будет прохладной и дождливой
Сразу после тепла, которое синоптики обещают на ближайшие два дня, столбик термометра начнет ползти вниз.
Сразу после тепла, которое синоптики обещают на ближайшие два дня, столбик термометра начнет ползти вниз.
По прогнозам синоптиков
30 апреля температура днем понизится до 12−17 градусов тепла. Ночью столбик термоментра покажет от +6 до +11. Местами ожидается дождь и порывистый ветер.
А вот 1 мая синоптики не исключают даже снег. Температура днем составит 6−11 градусов выше нуля. Ночью при прояснении может опуститься до -5.
Особых изменений в погоде на ближайшую неделю не прогнозируется.