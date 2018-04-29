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08:12 (мск), источник: 365info.kz

Полуобнаженные Айсулу Азимбаева и Чингиз Капин взорвали Казнет

Актеры Айсулу Азимбаева и Чингиз Капин порадовали поклонников совместной фотографией. Сейчас артисты готовятся к спектаклю «Зовите меня Джордж» и целыми днями репетируют.

Фрагмент одной из репетиций, опубликованный Азимбаевой, запечатлел их с Чингизом Капиным практически в нижнем белье. Но несмотря на то что в соцсетях любят обсуждать тему «уята», критиковать полуобнаженных артистов подписчики не стали. Наоборот, большинство комментариев были полны восхищения. В чем секрет народной любви? Не секрет, что поклонники просто обожают Азимбаеву и восторженно принимают любое ее фото..

Артистку не осуждают за любовь к вызывающим нарядам и порой к распитию спиртного, а признают в ней талант и творческую личность.

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