Полуобнаженные Айсулу Азимбаева и Чингиз Капин взорвали Казнет

Фрагмент одной из репетиций, опубликованный Азимбаевой, запечатлел их с Чингизом Капиным практически в нижнем белье. Но несмотря на то что в соцсетях любят обсуждать тему «уята», критиковать полуобнаженных артистов подписчики не стали. Наоборот, большинство комментариев были полны восхищения. В чем секрет народной любви? Не секрет, что поклонники просто обожают Азимбаеву и восторженно принимают любое ее фото..



Артистку не осуждают за любовь к вызывающим нарядам и порой к распитию спиртного, а признают в ней талант и творческую личность.