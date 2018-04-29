Казахстанец рассказал, почему дети не знают казахский язык и кто в этом виноват

Казахстанский журналист Айдын Кожахмет высказался о ситуации вокруг казахского языка и своем отношении к Огузу Догану, передает ИА «NewTimes.kz».

«Зайдите в любой книжный магазин и попробуйте купить условный «Граф Монте-Кристо» на казахском языке. Или «Гарри Поттера». Ну, или хотя бы рецепты от Джейми Оливера. Потом включите детский телеканал «Балапан» и попробуйте посмотреть мультики на нем. Затем включите условный российский «Мульт» или «Карусель». И сравните. Попробуйте найти комиксы на казахском. Про того же Бэтмена или Человека-Паука. Хотя можете не ходить. Не найдете.

В детстве я любил читать. Как и все мои современники. Я учился не просто в казахской школе, а именно в экспериментальном классе. Нас туда отбирали по интеллектуальным способностям. Нас обучали не только школьной программе, но и казахской культуре, обычаям, традициям. Я в 8 лет знал названия всех национальных узоров, из чего состоит и как собирается юрта и все такое. Мы все говорили исключительно на казахском. Даже на предмете «Музыка» мы пели песни только на казахском. Половина моего класса играла на домбре. Мы одевались в национальные костюмы на праздниках. А это, между прочим, самое начало 90-х. Про нас сюжеты снимали на ТВ. В общем, я вырос в условиях, в которых не заговорить на казахском у меня не было шансов. Плюс дома мы преимущественно говорили на казахском. Благодаря этому я сейчас иногда даже интервью на родном языке даю на ТВ. Пару раз даже в прямом эфире", — пишет на своей странице в Facebook Айдын Кожахмет.

Журналист объясняет, что, несмотря на это, он читает и пишет только на русском языке.

«Потому что интересные мне книги никогда не печатались на казахском. Я любил истории о диких животных, детективы, фэнтези. Но на казахском ничего из этого не было. Да, в 90-е страна только вставала на ноги, не до культуры было власти. Не до языка. Но ничего нет и сейчас, хоть и вроде не 90-е за окном.

Мой старший сын до 3 лет не понимал ни слова на русском. Сейчас плохо знает казахский. Мало говорить с ребенком родителям. Нужно, чтобы он от мира получал все свои запросы в виде мультиков, фильмов и комиксов. Мультики победили. Недавно мы пошли на «Тайна Коко». Это шедевр. Но доступен он только на русском. И это не вина бортпроводницы из Air Astana. И это не вина менеджеров Qazkoma. Я сам хочу, чтобы мы все говорили и писали на государственном языке. Все этого хотят. Но в таких глобальных вещах не бывает все только за счет хотелок. Это масштабная проблема. Такие не решаются щелчком пальцев. И если один турок всех будет пытаться пристыдить своими рейдами, то это никак не решит вопрос языка. Грубое навязывание вызывает отторжение", — считает он.

Журналист уверен, что такие вопросы требуют длительной работы.