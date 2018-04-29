Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Стройке века» конец: что происходит перед запуском моста в Крым
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
«Роскосмос» помог второкласснику с заданием по рисованию
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Жену Овечкина поздравляют с беременностью
«Роскосмос» помог второкласснику с заданием по рисованию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
12В тени войны
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
08:53 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстанец рассказал, почему дети не знают казахский язык и кто в этом виноват

Казахстанский журналист Айдын Кожахмет высказался о ситуации вокруг казахского языка и своем отношении к Огузу Догану, передает ИА «NewTimes.kz».

Казахстанский журналист Айдын Кожахмет высказался о ситуации вокруг казахского языка и своем отношении к Огузу Догану, передает ИА «NewTimes.kz».

Читайте также
Автор «Ночного Дозора»: Мои книги всегда несут в себе частицу Казахстана

«Зайдите в любой книжный магазин и попробуйте купить условный «Граф Монте-Кристо» на казахском языке. Или «Гарри Поттера». Ну, или хотя бы рецепты от Джейми Оливера. Потом включите детский телеканал «Балапан» и попробуйте посмотреть мультики на нем. Затем включите условный российский «Мульт» или «Карусель». И сравните. Попробуйте найти комиксы на казахском. Про того же Бэтмена или Человека-Паука. Хотя можете не ходить. Не найдете.

В детстве я любил читать. Как и все мои современники. Я учился не просто в казахской школе, а именно в экспериментальном классе. Нас туда отбирали по интеллектуальным способностям. Нас обучали не только школьной программе, но и казахской культуре, обычаям, традициям. Я в 8 лет знал названия всех национальных узоров, из чего состоит и как собирается юрта и все такое. Мы все говорили исключительно на казахском. Даже на предмете «Музыка» мы пели песни только на казахском. Половина моего класса играла на домбре. Мы одевались в национальные костюмы на праздниках. А это, между прочим, самое начало 90-х. Про нас сюжеты снимали на ТВ. В общем, я вырос в условиях, в которых не заговорить на казахском у меня не было шансов. Плюс дома мы преимущественно говорили на казахском. Благодаря этому я сейчас иногда даже интервью на родном языке даю на ТВ. Пару раз даже в прямом эфире", — пишет на своей странице в Facebook Айдын Кожахмет.

Журналист объясняет, что, несмотря на это, он читает и пишет только на русском языке.

«Потому что интересные мне книги никогда не печатались на казахском. Я любил истории о диких животных, детективы, фэнтези. Но на казахском ничего из этого не было. Да, в 90-е страна только вставала на ноги, не до культуры было власти. Не до языка. Но ничего нет и сейчас, хоть и вроде не 90-е за окном.

Мой старший сын до 3 лет не понимал ни слова на русском. Сейчас плохо знает казахский. Мало говорить с ребенком родителям. Нужно, чтобы он от мира получал все свои запросы в виде мультиков, фильмов и комиксов. Мультики победили. Недавно мы пошли на «Тайна Коко». Это шедевр. Но доступен он только на русском. И это не вина бортпроводницы из Air Astana. И это не вина менеджеров Qazkoma. Я сам хочу, чтобы мы все говорили и писали на государственном языке. Все этого хотят. Но в таких глобальных вещах не бывает все только за счет хотелок. Это масштабная проблема. Такие не решаются щелчком пальцев. И если один турок всех будет пытаться пристыдить своими рейдами, то это никак не решит вопрос языка. Грубое навязывание вызывает отторжение", — считает он.

Журналист уверен, что такие вопросы требуют длительной работы.

«Такие масштабные проблемы не решаются на раз-два. Это как пытаться вылечить рак ибуфеном. В этом деле не нужна святая инквизиция из Турции и не нужны сожженные на костре ведьмы в виде сотрудников банка и стюардесс. Нужна комплексная программа. Государственная. Мало обязывать. Надо создавать условия. … Пару лет назад я был в Киеве, зашел в книжный магазин. 80% книг — на украинском. Все эти “Гарри Поттеры” и “Властелины Колец”. Даже Стивена Кинга целое собрание сочинений видел. В Тбилиси та же ситуация. И люди покупают их, читают. Потому что они есть. А у нас нет. Вот и все. Учение — это созидание, а не разрушение. А методы всяких хайпожоров типа Огуза Догана ни к чему правильному не приведут. Это не созидание», — завершает Айдын Кожахмет.

Все новости региона
«Большая вода» продолжает прибывать на Севере Казахстана
Россия рассказала о войне стран Запада против ОЗХО
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
В Эстонии выставят на аукцион морскую крепость
Правительство объяснило, почему у депутатов высокая зарплата
МИД РФ заявил о нежелании входить в корейский мирный договор
Китай анонсировал крупнейшее вмешательство в климат Земли
Золотые гены: Ротшильды вырастили нового финансового воротилу
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» примет ЦСКА в матче чемпионата России по футболу Для хозяев это будет едва ли не последний шанс пробиться в зону еврокубков
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь