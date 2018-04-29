В Красноярске частично перекроют ул. Парижской Коммуны и Гайдашовку

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске с 29 апреля до 7 мая будет полностью перекрыт для движения участок улицы Парижской Коммуны. Как сообщили в мэрии города, ограничения связаны с ремонтными работами в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы по ремонту дороги там ведет ООО «ПромСтрой». Для их проведения будет полностью перекрыт участок ул. Парижской Коммуны от ул. Марковского до ул. Ленина. Ограничение будет действовать:

с 07.00 29 апреля до 24.00 30 апреля с 22.00 1 мая до 07.00 7 мая.

Кроме того, для движения с 22:00 1 мая до 22:00 14 мая полностью будут закрыты съезды:

с путепровода на ул. Гайдашовка до здания по адресу ул. Гайдашовка, 32. с путепровода до ул. 9 мая на участке от здания по адресу ул. Полигонная, 10 до здания по адресу ул. Полигонная, 32.

Ограничение будет действовать с 22:00 1 мая 2018 до 22:00 14 мая 2018. На участке будет выставлена временная дорожно-знаковая информация.

Напомним, что 4 мая в районе красноярской площади Революции также изменят схему движения. Это связано с проведением генеральных репетиций мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ограничения будут действовать с 19:30 до 22:30.

В это время полностью перекроют движение по следующим улицам: