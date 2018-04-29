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08:16 (мск), источник: Восток Медиа

Трампа и Ким Чен Ына заранее свели во Владивостоке

Владивосток стал одним из двух наиболее вероятных мест для проведения личной встречи президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на дипломатические источники в США и южнокорейский телеканал YTN.

Источник: Reuters

27 апреля состоялся межкорейский саммит, в ходе которого общались президент Республики Корея Мун Чже Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Теперь все взоры обращены на следующую историческую встречу — Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Мун Чже Ин при этом намерен выступить в роли посредника с целью обеспечения наилучших условий для успеха встречи.

Как утверждает южнокорейский телеканал YTN, США и КНДР активно ведут согласование места для встречи их лидеров и уже сузили количество возможных площадок до двух-трех. Недавно Трамп также подтвердил, что «саммит с Северной Кореей состоится в ближайшее время».

По информации южнокорейского телеканала, который ссылается на анонимный дипломатический источник, «два наиболее вероятных места — это Сингапур и Владивосток». При этом США хотели бы организовать встречу в Сингапуре, тогда как северокорейцы настаивают на Владивостоке.

До последнего времени в качестве возможных мест рассматривались около 10 городов в Западной Европе, Юго-Восточной Азии, Китае и даже Южной Корее, но Владивосток обычно выпадал из списка кандидатов. Влиятельные российские эксперты ранее отметили, что Владивосток является удобной площадкой, но считалось, что резкое ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном не позволит, в первую очередь, США согласиться на российский вариант.

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