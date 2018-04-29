Трампа и Ким Чен Ына заранее свели во Владивостоке

Источник: Reuters

27 апреля состоялся межкорейский саммит, в ходе которого общались президент Республики Корея Мун Чже Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Теперь все взоры обращены на следующую историческую встречу — Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Мун Чже Ин при этом намерен выступить в роли посредника с целью обеспечения наилучших условий для успеха встречи.

Как утверждает южнокорейский телеканал YTN, США и КНДР активно ведут согласование места для встречи их лидеров и уже сузили количество возможных площадок до двух-трех. Недавно Трамп также подтвердил, что «саммит с Северной Кореей состоится в ближайшее время».

По информации южнокорейского телеканала, который ссылается на анонимный дипломатический источник, «два наиболее вероятных места — это Сингапур и Владивосток». При этом США хотели бы организовать встречу в Сингапуре, тогда как северокорейцы настаивают на Владивостоке.