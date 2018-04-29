Прогноз погоды: на Молдову надвигается жара

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в воскресенье в республике ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут в среднем +6..+9 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +23..+26 градусов.

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Ветер — юго-восточный. Согласно данным метеослужбы, его порывы достигнут 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное.

В ближайшие два дня — 30 апреля и 1 мая — ветер утихнет. Синоптики обещают переменную облачность. В понедельник по прогнозу метеорологов ожидается в среднем +24..+27, а во вторник — от +26 до +29. Такая погода в Молдове сохранится до конца недели. Осадков не предвидится на протяжении всей семидневки.

«До 4 мая на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятого класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий», — добавили в метеослужбе.

Какой сегодня праздник?

Православные верующие отмечают 29 апреля четвертое воскресенье после Пасхи и чтут память мучениц Ирины, Агапии и Хионии.

Сестры Ирина, Агапия и Хиония приняли мученическую смерть за Христа в 304 году, когда Великое гонение, начатое императором Диоклетианом, достигло своего пика. Согласно преданию, благочестивые сестры вместе с другими христианками скрывались в горах от преследований императора, однако, в конце концов, их схватили и привели на суд.