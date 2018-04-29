В Ташкент прибыл президент Олимпийского Совета Азии Аль-Сабах
В международном аэропорту имени Ислама Каримова гостя встретили генсек Национального Олимпийского комитета и министр физической культуры и спорта Узбекистана.
В международном аэропорту имени Ислама Каримова гостя встретили генсек Национального Олимпийского комитета и министр физической культуры и спорта Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В субботу в Ташкент прилетел президент Олимпийского Совета Азии шейх Ахмад Фахад
В международном аэропорту имени Ислама Каримова гостя встретили генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Жасур Матчанов и министр физической культуры и спорта Республики Узбекистан Шоакрам Исроилов.
Фахад
Он считает, что плотное сотрудничество стран Центральной Азии в области спорта обязательно даст свои плоды. Последние тенденции ведут к тому, что у государств сформируются сплоченные узы по все миру. Сегодняшний период можно назвать Золотым Веком, считает
Президент ОСА и АНОК прибыл в Узбекистан по приглашению президента Национального Олимпийского комитета Умида Ахмаджонова.