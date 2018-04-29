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13:15 (мск), источник: Sputnik

В Ташкент прибыл президент Олимпийского Совета Азии Аль-Сабах

В международном аэропорту имени Ислама Каримова гостя встретили генсек Национального Олимпийского комитета и министр физической культуры и спорта Узбекистана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В субботу в Ташкент прилетел президент Олимпийского Совета Азии шейх Ахмад Фахад Аль-Сабах, сообщает информационное агентство UzReport.

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В международном аэропорту имени Ислама Каримова гостя встретили генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Жасур Матчанов и министр физической культуры и спорта Республики Узбекистан Шоакрам Исроилов.

Фахад Аль-Сабах подчеркнул, что рад визиту в Узбекистан, а также выразил властям республики благодарность за сотрудничество и указал на значительные успехи страны «в установлении и развитии международных связей».

Он считает, что плотное сотрудничество стран Центральной Азии в области спорта обязательно даст свои плоды. Последние тенденции ведут к тому, что у государств сформируются сплоченные узы по все миру. Сегодняшний период можно назвать Золотым Веком, считает Аль-Сабах.

Президент ОСА и АНОК прибыл в Узбекистан по приглашению президента Национального Олимпийского комитета Умида Ахмаджонова.

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