Сильный ветер в Челябинске поднял в небо стройматериалы
Видео сняла журналист радио «Комсомольская правда».
Видео сняла журналист радио «Комсомольская правда».
Воскресным утром 29 апреля в Челябинске поднялся сильный ветер. Южный и теплый, он мигом высушил ночные лужи, подгонял в спину прохожих, шуровал неубранным мусором.
Подтвердился прогноз Челябинского Гидрометцентра: ветер южный, с переходом на западный, 21−26 м/с. Температура воздуха +12 +14 градусов. Собираетесь гулять, учтите ветер: захватите для детей тонкие шапочки.
В микрорайоне «Академ Риверсайд» сегодня утром
— Рядом с моим домом идет стройка. Оконные рамы в проемы квартир в новостройке еще не вставлены. Скорее всего, ветер «пробрался» сквозняком внутрь коробки здания и «выволок» пенопластовые плиты из вскрытой упаковки. Одна сейчас лежит на газоне у моего дома.
В Челябинском Гидрометцентре «Комсомолке» рассказали, что в понедельник, 30 апреля, в городе ожидается солнечная теплая погода. Температура воздуха +9 +11 градусов. Ветер западный и