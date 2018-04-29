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14:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Сильный ветер в Челябинске поднял в небо стройматериалы

Видео сняла журналист радио «Комсомольская правда».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 49% 761 мм рт. ст. 6 м/с

Воскресным утром 29 апреля в Челябинске поднялся сильный ветер. Южный и теплый, он мигом высушил ночные лужи, подгонял в спину прохожих, шуровал неубранным мусором.

Подтвердился прогноз Челябинского Гидрометцентра: ветер южный, с переходом на западный, 21−26 м/с. Температура воздуха +12 +14 градусов. Собираетесь гулять, учтите ветер: захватите для детей тонкие шапочки.

В микрорайоне «Академ Риверсайд» сегодня утром ветер-хулиган разметал пенопластовый утеплитель: им отделывают бетонные коробки строящихся высоток. Видео летающих по небу стройматериалов сняла корреспондент радио «Комсомольская правда» — Челябинск Юлия Кольцова.

— Рядом с моим домом идет стройка. Оконные рамы в проемы квартир в новостройке еще не вставлены. Скорее всего, ветер «пробрался» сквозняком внутрь коробки здания и «выволок» пенопластовые плиты из вскрытой упаковки. Одна сейчас лежит на газоне у моего дома.

В Челябинском Гидрометцентре «Комсомолке» рассказали, что в понедельник, 30 апреля, в городе ожидается солнечная теплая погода. Температура воздуха +9 +11 градусов. Ветер западный и северо-западный, 7−12 м/с, отдельные порывы — до 18 м/с.

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