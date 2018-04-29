Скончался старейший ветеран Казахстана

«Бухариден Серимов во всем был и останется для нас примером. Был сильным, храбрым, жизнелюбивым человеком. Прошел всю войну, после войны долго трудился, воспитал и вырастил своих детей. Очень жаль, что с каждым годом ряды наших ветеранов редеют, уходят люди, подарившие нам мир. Вечная им всем память», — сказал заместитель председателя совета ветеранов Павлодара Шакен Намазбаев.

В августе Бухаридену Серимову исполнилось бы 110 лет. Аксакал во время ВОВ служил в Брянске в 639-м стрелкового полку. На момент начала войны ему было 33 года..



В мае 1942 боец был ранен и отправлен в госпиталь в Азербайджан. После выписки Серимов попал на 2-й Украинский фронт, прошел всю войну. При чем воевал как в Европе, так и в Азии — против Японии. Победу он встретил в Маньчжурии. Награжден орденами и медалями, в том числе орденом Славы, Великой Отечественной войны I и II степеней, а также медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За Отвагу». После войны вернулся домой, работал в родном колхозе.



После женитьбы старшего сына семья переехала в Павлодарскую область, а затем в Павлодар. У фронтовика семеро детей, 23 внука, 44 правнука и четыре праправнука. По официальным данным, на сегодня в Павлодаре проживает 71 ветеран Великой Отечественной войны. Всем им уже за 90 лет. Из-за болезней большинство фронтовиков прикованы к постели.