Как работает транспорт в майские праздники

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В майские праздники общественным транспортом пользуются миллионы жителей и гостей столицы. Так, в 2017 году пассажиропоток на наземном транспорте составил 39,6 миллиона человек, на метрополитене и МЦК — 45,5 миллиона.

Режим выходного дня и дополнительные автобусы

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Автобусы, троллейбусы и трамваи 29 апреля — 2 мая и 9 мая будут работать по расписанию выходного дня. В День Победы на маршруты, проходящие мимо парка Победы, дополнительно выйдут 42 автобуса. Кроме того, 3 мая и 6 мая из-за репетиций парада внесут изменения в 55 маршрутов наземного транспорта. Часть из них отменят.

Метро и МЦК будут перевозить пассажиров как обычно — до 01:00. Но 9 мая будут введены ограничения в работе некоторых станций. На станции «Парк Победы» закроют вестибюль № 1 на выход, а № 2 — на вход. С 07:00 до окончания парада станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» откроют только на вход, здесь же пассажиры смогут сделать пересадку.

Поезда пригородного сообщения в майские праздники будут следовать по расписанию выходного дня. В День Победы 64 электропоезда будут дополнительно останавливаться на станции Москва-Сортировочная-Киевская — отсюда можно дойти пешком до Поклонной горы.

Ограничения движения

В связи с праздничными мероприятиями и репетициями 1, 3−6 и 9 мая в разное время будет перекрыт ряд улиц и участков дорог. Свой маршрут в эти дни стоит планировать заранее. Список перекрытий можно найти на mos.ru.

Бесплатные парковки и подарок от таксистов ветеранам

29, 30 апреля и 1, 2, 9 мая водители смогут оставить свои автомобили на городских парковках бесплатно.