Концерты на крыше, бал Победы и салют. Путеводитель по майским праздникам
В майские праздники в городе пройдет больше 300 мероприятий: от
В майские праздники в городе пройдет больше 300 мероприятий: от
Москва готовится с размахом отметить Первомай и День Победы, и заждавшиеся тепла горожане уже предвкушают майские гулянья. В программе сотни праздничных концертов, театральных постановок,
Битбокс, джаз и фолк: слушаем музыку со всего мира
Этой весной Москва снова стала музыкальной столицей мира. Фестиваль «Московская весна a cappella» проходит на 61 площадке. Поют на улицах и площадях, в парках и скверах, на крышах, балконах и даже лестницах.
Фестиваль продлится до 9 мая, и за это время исполнители из России, Великобритании, Испании, Италии, Франции и других стран исполнят около восьми тысяч песен самых разных жанров. На площадках покажут мюзиклы «Остров сокровищ», «Черномор», «Сон в летнюю ночь» и другие.
Попробовать себя в роли музыкантов могут и гости фестиваля. На Тверском бульваре предлагают взять урок битбокса и познакомиться с гавайской гитарой укулеле, на Арбате — стать диджеем, а на Тверской площади — вокалистом.
На площади Революции заработает кулинарная студия, где научат готовить любимые блюда популярных композиторов и музыкантов. И на этой же площадке покажут, как украсить музыкальные инструменты — губные гармошки, маракасы, ксилофоны. В Климентовском переулке инструменты будут не декорировать, а создавать. На
Театральная лаборатория, футуризм и экстремальный спорт: открываем летний сезон в парках
Для 21 московского парка 1 Мая — особый праздник. В этот день они отмечают открытие летнего сезона. Это значит, что снова заработают танцплощадки и лодочные станции, пункты проката велосипедов и роликов, летние кинотеатры. К старту нового сезона приготовили развлечения, которые в «Активном гражданине» выбрали сами москвичи.
Парк Горького приглашает на уроки фехтования, занятия в театральной лаборатории и
В «Зарядье» научат варить мыло, валять картины из шерсти, делать
В парке Победы на Поклонной горе появится площадка для выполнения трюков на скейтбордах и велосипедах BMX. Здесь выступят профессиональные спортсмены. А в «Красной Пресне» праздник посвятят искусству русских
Песни военных лет, танцы и квест: празднуем День Победы
День Победы столица отметит концертами, кинопоказами, выставками под открытым небом и, конечно, фейерверками. Главным событием станет парад Победы на Красной площади, в котором примут участие 12,5 тысячи военнослужащих и 120 единиц техники. Он начнется в 10:00, прямую трансляцию организуют на всех площадках и в парках.
Праздничная программа развернется во всех округах. Например, на площади у храма Христа Спасителя звезды эстрады исполнят песни военных лет, в Куркине покажут тематические театральные постановки, а в Рязанском районе проведут
27 парков и усадеб 9 мая зовут на выставки военной техники, театрализованные постановки, концерты военных оркестров и ретротанцы. В саду «Эрмитаж» пройдет костюмированный бал Победы, на котором станцуют краковяк,
Хризантемы, пионы и пальмы: любуемся салютом
В 22:00 9 мая на 33 городских площадках начнется световое шоу. Высотные салюты запустят на 16 площадках, а фейерверки — в 17 парках. У каждого парка сценарий будет свой. Например, самое красочное представление ждет гостей в Бабушкинском парке. Пусковые установки дадут до девяти тысяч залпов, которые расцветут в небе золотыми пионами и разноцветными пальмами.