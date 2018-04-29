Концерты на крыше, бал Победы и салют. Путеводитель по майским праздникам

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москва готовится с размахом отметить Первомай и День Победы, и заждавшиеся тепла горожане уже предвкушают майские гулянья. В программе сотни праздничных концертов, театральных постановок, мастер-классов, выставок и квестов.

Битбокс, джаз и фолк: слушаем музыку со всего мира

Этой весной Москва снова стала музыкальной столицей мира. Фестиваль «Московская весна a cappella» проходит на 61 площадке. Поют на улицах и площадях, в парках и скверах, на крышах, балконах и даже лестницах.

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Фестиваль продлится до 9 мая, и за это время исполнители из России, Великобритании, Испании, Италии, Франции и других стран исполнят около восьми тысяч песен самых разных жанров. На площадках покажут мюзиклы «Остров сокровищ», «Черномор», «Сон в летнюю ночь» и другие.

Попробовать себя в роли музыкантов могут и гости фестиваля. На Тверском бульваре предлагают взять урок битбокса и познакомиться с гавайской гитарой укулеле, на Арбате — стать диджеем, а на Тверской площади — вокалистом.

На площади Революции заработает кулинарная студия, где научат готовить любимые блюда популярных композиторов и музыкантов. И на этой же площадке покажут, как украсить музыкальные инструменты — губные гармошки, маракасы, ксилофоны. В Климентовском переулке инструменты будут не декорировать, а создавать. На мини-фортепиано, маленькой скрипке или гитаре из картона можно будет сыграть.

Театральная лаборатория, футуризм и экстремальный спорт: открываем летний сезон в парках

Для 21 московского парка 1 Мая — особый праздник. В этот день они отмечают открытие летнего сезона. Это значит, что снова заработают танцплощадки и лодочные станции, пункты проката велосипедов и роликов, летние кинотеатры. К старту нового сезона приготовили развлечения, которые в «Активном гражданине» выбрали сами москвичи.

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Парк Горького приглашает на уроки фехтования, занятия в театральной лаборатории и мастер-класс по созданию электронной музыки. Главным событием праздника станет парад игр: в часовом театральном перформансе примут участие все — от шахматистов и бегунов до роллеров и велосипедистов. В 17:00 у центрального фонтана зазвучит неосоул в исполнении Magicool.

В «Зарядье» научат варить мыло, валять картины из шерсти, делать квиллинг-открытки и снимать 3D-фото. В «Сокольниках» можно будет стать пионером и отправиться в экспедицию, чтобы разгадать шифры, найти футбольное поле, где играли красноармейцы, и узнать историю празднования Первомая в парке.

В парке Победы на Поклонной горе появится площадка для выполнения трюков на скейтбордах и велосипедах BMX. Здесь выступят профессиональные спортсмены. А в «Красной Пресне» праздник посвятят искусству русских футуристов-авангардистов, устроят поэтические чтения и концерт, а также покажут несколько театральных постановок.

Песни военных лет, танцы и квест: празднуем День Победы

День Победы столица отметит концертами, кинопоказами, выставками под открытым небом и, конечно, фейерверками. Главным событием станет парад Победы на Красной площади, в котором примут участие 12,5 тысячи военнослужащих и 120 единиц техники. Он начнется в 10:00, прямую трансляцию организуют на всех площадках и в парках.

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Праздничная программа развернется во всех округах. Например, на площади у храма Христа Спасителя звезды эстрады исполнят песни военных лет, в Куркине покажут тематические театральные постановки, а в Рязанском районе проведут мастер-классы и угостят солдатской кашей.

27 парков и усадеб 9 мая зовут на выставки военной техники, театрализованные постановки, концерты военных оркестров и ретротанцы. В саду «Эрмитаж» пройдет костюмированный бал Победы, на котором станцуют краковяк, рио-риту, танго и вальс. В Воронцовском парке покажут театрально-поэтическую постановку о Великой Отечественной войне, а в Таганском организуют военно-исторический квест, посвященный Курской битве. За программу Дня Победы в парках москвичи голосовали в проекте «Активный гражданин».

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