Теплоходы отправились по Амуру: пришла весна
От речного вокзала в краевой столице в субботу, 28 апреля, на левый берег Амура отправились по трем маршрутам четыре теплохода.
От речного вокзала в краевой столице в субботу, 28 апреля, на левый берег Амура отправились по трем маршрутам четыре теплохода.
«В зоне ответственности “Амурводпути” находится 7285 километров рек в Забайкальском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях. К навигации подготовлены и будут работать по перевозке грузов и пассажиров 92 российских судна», — рассказал руководитель ФБУ «Администрация Амурводпуть» Александр Савин.
Специалисты ожидают в этом году высокий грузооборот. По Амуру и Зее от
«Подготовка к навигации на речном транспорте на краевых маршрутах шла при постоянном взаимодействии с перевозчиками, своевременно заключены соглашения о предоставлении субсидий по возмещению затрат на оказание услуг по перевозке пассажиров, что позволило сохранить цену на билеты на уровне прошлого года и открыть навигацию даже раньше запланированного срока», — отметил заместитель министра по транспортной инфраструктуре краевого министерства промышленности и транспорта Артем Сердюков.