Теплоходы отправились по Амуру: пришла весна

Источник: Восток Медиа

«В зоне ответственности “Амурводпути” находится 7285 километров рек в Забайкальском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях. К навигации подготовлены и будут работать по перевозке грузов и пассажиров 92 российских судна», — рассказал руководитель ФБУ «Администрация Амурводпуть» Александр Савин.

Специалисты ожидают в этом году высокий грузооборот. По Амуру и Зее от Николаевска-на-Амуре через Хабаровск до Свободного планируется доставить оборудование для Амурского газоперерабатывающего завода. Альтернативы речному транспорту в этом вопросе нет: каждая единица техники весит более 1000 тонн.