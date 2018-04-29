Первая репетиция ALEKSEEV пройдет на сцене «Евровидения-2018»
Продолжительность индивидуальной репетиции 30 минут. После нее музыкант отправится на
Продолжительность индивидуальной репетиции 30 минут. После нее музыкант отправится на
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение-2018» ALEKSEEV проведет сегодня первую репетицию на сцене шоу в Лиссабоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Продолжительность индивидуальной репетиции 30 минут. После нее музыкант отправится на
Во время второй репетиции 3 мая аккредитованная пресса уже сможет увидеть выступления на сцене. Репетиция будет длиться 20 минут, а после нее артисты дадут
ALEKSEEV (Никита Алексеев) выступит в первом полуфинале 8 мая под номером восемь с песней на английском «Forever» («Навсегда»). Авторы музыки К. Павлов, М. Кошевой, слова Е. Матюшенко.
Конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет в Португалии с 8 по 12 мая. Беларусь принимает участие в самом популярном песенном шоу Европы в 15-й раз.