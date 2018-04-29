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10:11 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На станциях МЦК отметят места остановки каждого вагона

Благодаря ярко-желтой разметке пассажиры смогут встать в том месте платформы, где расположен вход в вагон поезда.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На платформах станций Московского центрального кольца (МЦК) отметят места остановки каждого вагона. Работы начали со станции Площадь Гагарина, ей пользуются в сутки более 40 тысяч пассажиров. Специальную напольную разметку нанесут на все станции к старту чемпионата мира по футболу 2018 года.

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«Мы наносим такую разметку по просьбам пассажиров. Теперь они смогут сразу подойти к тому месту, где расположен вход в вагон поезда. Ярко-желтая разметка будет хорошо заметна для москвичей и гостей столицы», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Кроме того, на платформах выделят места остановки вагонов для маломобильных пассажиров и велосипедистов. Пиктограммы-наклейки покажут, что в первом и последнем вагонах предусмотрены сиденья для инвалидов, а во втором и четвертом — крепления для велосипедов.

На всех станциях МЦК также обозначены места остановки последнего вагона. Их выделили красной напольной разметкой, чтобы пассажирам было удобнее ориентироваться во время посадки.

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