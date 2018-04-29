На станциях МЦК отметят места остановки каждого вагона
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На платформах станций Московского центрального кольца (МЦК) отметят места остановки каждого вагона. Работы начали со станции Площадь Гагарина, ей пользуются в сутки более 40 тысяч пассажиров. Специальную напольную разметку нанесут на все станции к старту чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Мы наносим такую разметку по просьбам пассажиров. Теперь они смогут сразу подойти к тому месту, где расположен вход в вагон поезда.
Кроме того, на платформах выделят места остановки вагонов для маломобильных пассажиров и велосипедистов.
На всех станциях МЦК также обозначены места остановки последнего вагона. Их выделили красной напольной разметкой, чтобы пассажирам было удобнее ориентироваться во время посадки.