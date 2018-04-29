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14:12 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске выбрали самую красивую студентку-иностранку

Победительницей конкурса стала Анастасия Лапина из Казахстана.

Центр дружбы народов СФУ выбрал самую красивую студентку-иностранку в рамках конкурса «Мисс International SFU-2018».

Участие приняли более десяти девушек. Они выступали в пяти конкурсах: национальное дефиле, визитка, талант, общий танец и вечерний выход. В результате корону вручили 21-летней студентке института управления бизнес-процессами и экономики Лапиной Анастасии. Она приехала в Красноярск из Казахстана.

«С чего начинается любовь к родине? Этот вопрос я часто прокручиваю у себя в голове, вспоминая о Казахстане. Ведь здесь я провела все детство, росла и воспитывалась. Мне привили местные обычаи и традиции, которые и сформировали мои взгляды на жизнь», — рассказывает Анастасия о родной стране.

Титулы первой и второй вице-мисс присудили Бадармаевой Эржене из Бурятии и Саражаковой Ольге из Хакасии.

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