В Красноярске выбрали самую красивую студентку-иностранку
Победительницей конкурса стала Анастасия Лапина из Казахстана.
Победительницей конкурса стала Анастасия Лапина из Казахстана.
Центр дружбы народов СФУ выбрал самую красивую
Участие приняли более десяти девушек. Они выступали в пяти конкурсах: национальное дефиле, визитка, талант, общий танец и вечерний выход. В результате корону вручили 21-летней студентке института управления
«С чего начинается любовь к родине? Этот вопрос я часто прокручиваю у себя в голове, вспоминая о Казахстане. Ведь здесь я провела все детство, росла и воспитывалась. Мне привили местные обычаи и традиции, которые и сформировали мои взгляды на жизнь», — рассказывает Анастасия о родной стране.
Титулы первой и второй