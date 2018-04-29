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14:14 (мск), источник: VLADNEWS

Уникальную спортивную секцию могут закрыть в Приморье

Раньше это была очень популярная секция, но в какой-то момент о ней просто забыли.

Уникальную спортивную секцию могут закрыть в городе Арсеньев Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на arstv. Причина — слишком мало ребят ходят на скалолазание, потому что не знают о такой секции. Об этом написала жительница города в Инстаграме:

«У нас в городе Арсеньеве есть секция скалолазания и она под угрозой закрытия, так как мало детей ходит. А все потому, что мало кто о ней знает. Раньше эта секция была очень популярная. Но в какой то момент о ней забыли. Мы с сыном случайно о ней узнали, просто увидели стену для скалолазания на других занятиях. И сейчас мой сын ходит уже третий месяц и в полном восторге. Просто не хотелось бы, что бы эта секция пропала. Если кто желает, берут детей лет с 8−9, тренировки три раза в неделю, “Юность” (белое здание). (Олимп). Сейчас тренировки проходят с 19:30 до 21:00», написала женщина.

«Знать не знала, что такая секция в нашем городе есть», «скиньте контакт, если можно пожалуйста», пишут в комментариях арсеньевцы.

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