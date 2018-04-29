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10:13 (мск), источник: БЕЛТА

Железнодорожное движение восстановлено в Лунинецком районе

В 01.40 29 апреля под деформированным путепроводом были установлены временные опоры, движение поездов было возобновлено.

Источник: БЕЛТА

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Железнодорожное движение восстановлено в Лунинецком районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

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В 01.40 29 апреля под деформированным путепроводом были установлены временные опоры, движение поездов было возобновлено.

На месте работала комиссия по чрезвычайным ситуациям при Брестском облисполкоме.

Для обеспечения работ по установке временных опор консольных ригелей путепровода задействовались 16 единиц техники, 97 человек, в том числе машины и работники МЧС.

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