Источник: БЕЛТА

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Железнодорожное движение восстановлено в Лунинецком районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Читайте также Автомобилистам предложили схему объезда закрытого в Лунинце путепровода

В 01.40 29 апреля под деформированным путепроводом были установлены временные опоры, движение поездов было возобновлено.

На месте работала комиссия по чрезвычайным ситуациям при Брестском облисполкоме.