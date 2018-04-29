Замглавы Кемеровского района задержан по делу о гибели школьницы
Следователи подозревают чиновника в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.
Следователи подозревают чиновника в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.
После гибели в поселке Благодатный 13-летней школьницы задержан заместитель главы Кемеровского муниципального района по
В минувший четверг в поселке обрушилась кровля в заброшенном одноэтажном здании. В тот момент там находились подростки. Погибла 13-летняя девочка, мальчик такого же возраста получил травмы нижних конечностей.
Как отметили в СК, школьники регулярно проводили время в этом здании, хотя местные жители пытались запретить им это
Как считает следствие, задержанный чиновник «ненадлежащим образом исполнял должностные обязанности по осуществлению полномочий владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью Кемеровского муниципального района». В ближайшее время ему должны предъявить обвинения и избрать меру пресечения.
Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. В рамках него, в частности, изъяты документы в бюро технической инвентаризации Кемеровского района, районном комитете по управлению муниципальным имуществом, а также администрации Кемеровского муниципального района, говорится в сообщении ведомства.