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09:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Замглавы Кемеровского района задержан по делу о гибели школьницы

Следователи подозревают чиновника в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.

После гибели в поселке Благодатный 13-летней школьницы задержан заместитель главы Кемеровского муниципального района по земельно-имущественным отношениям, который также является председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, говорится в сообщении на официальном сайте регионального управления СКР.

В минувший четверг в поселке обрушилась кровля в заброшенном одноэтажном здании. В тот момент там находились подростки. Погибла 13-летняя девочка, мальчик такого же возраста получил травмы нижних конечностей.

Как отметили в СК, школьники регулярно проводили время в этом здании, хотя местные жители пытались запретить им это из-за того, что оно было опасным. Также взрослые писали коллективное обращение главе сельского поселения с просьбой снести дом. Однако меры приняты не были.

Как считает следствие, задержанный чиновник «ненадлежащим образом исполнял должностные обязанности по осуществлению полномочий владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью Кемеровского муниципального района». В ближайшее время ему должны предъявить обвинения и избрать меру пресечения.

Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. В рамках него, в частности, изъяты документы в бюро технической инвентаризации Кемеровского района, районном комитете по управлению муниципальным имуществом, а также администрации Кемеровского муниципального района, говорится в сообщении ведомства.

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