Александр Лукашенко о пьянстве: «Надо принимать жесткие меры»

Источник: Комсомольская правда

На совещании в Житковичском райисполкоме Александр Лукашенко затронул тему преступности в Беларуси, в частности — воровство.

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— Вот поэтому я и говорю: председатели райисполкомов, садитесь вместе с прокурорами и руководителями РОВД, принимайте меры. Не рассказывайте о том, что у вас не хватает полномочий. Очень жесткие принимайте меры, — цитирует президента belta.by. — Эти несуны мало того, что воруют. Порой хуже, что они воздействуют негативно на других людей, которые этого не делают.

Также особая проблема — пьянство.

— А по пьяницам, делайте что хотите, но милиция и прокурор должны навести порядок. Нет другого пути. Ну и руководители пожестче должны подходить к этому, — уверен президент.