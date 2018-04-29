Александр Лукашенко о пьянстве: «Надо принимать жесткие меры»
Также президент уверен, что более серьезные меры нужны и в борьбе с воровством.
Также президент уверен, что более серьезные меры нужны и в борьбе с воровством.
На совещании в Житковичском райисполкоме Александр Лукашенко затронул тему преступности в Беларуси, в частности — воровство.
— Вот поэтому я и говорю: председатели райисполкомов, садитесь вместе с прокурорами и руководителями РОВД, принимайте меры. Не рассказывайте о том, что у вас не хватает полномочий. Очень жесткие принимайте меры, — цитирует президента belta.by. — Эти несуны мало того, что воруют. Порой хуже, что они воздействуют негативно на других людей, которые этого не делают.
Также особая проблема — пьянство.
— А по пьяницам, делайте что хотите, но милиция и прокурор должны навести порядок. Нет другого пути. Ну и руководители пожестче должны подходить к этому, — уверен президент.
— Конечно, будут кражи, пьяницы. Но это не должно быть выше определенного уровня и рубежа. Поэтому надо жесткие меры принимать в этом отношении.