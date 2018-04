Около Болотова

После того как американская наука вникла в тему счастья поглубже, выяснилось, что линейный подход тут не годится. Исследования счастья ведутся довольно масштабно: в Копенгагене учрежден целый Happiness Research Institute, две организации — The Earth Institute при Колумбийском университете США и британский The New Economics Foundation — рассчитывают так называемые индексы счастья.