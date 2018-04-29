Около Болотова

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Богатые люди не такие, как бедные, — в этом пришли к согласию писатели и ученые. Исследования, хорошие они или плохие, продолжаются. Но некоторые закономерности уже доказаны: в странах с высоким уровнем имущественного неравенства для бедного большинства богатые — плохие. Видимо, поэтому в России не любят предпринимателей. Почему это для них так важно, корреспонденту «Ъ» рассказали бизнесмены, собравшиеся в лагере неподалеку от усадьбы Андрея Болотова, видного ученого и предпринимателя времен Екатерины II.

В доме, изображающем усадьбу Андрея Тимофеевича Болотова (восстановлен на том же месте и по чертежам, но от подлинного ничего не осталось), экскурсовод поит меня чаем с травой буквицей, которую хозяин дома почитал панацеей от всех болезней. Буквица на вкус та еще дрянь, но соленый и горький ее вкус как-то завуалирован десятком других трав, больше для нас привычных. Из уважения к Андрею Тимофеевичу пью, нахваливаю.

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Тихий помещик екатерининской эпохи Болотов, наверное, был одной из последних, что называется, ренессансных личностей. Предприниматель (поднял из руин свое поместье и — в качестве управляющего — екатерининское Богородицкое, перешедшее затем к сыну Екатерины графу Бобринскому). Менеджер (фактически полностью отстроил «тульский Петергоф» — Богородицк). Агроном — и даже, наверное, основатель агрономии в России. Картошку, как известно, завез в Россию Петр, но хранить и употреблять ее в пищу научил Болотов, до него хранить не умели, ели гнилую и травились. С гибридизацией растений он экспериментировал раньше Менделя, в результате чего вывел два десятка новых сортов яблок. Придумывал разную сельхозтехнику (например, ценную штуку плодосъемник). А кроме того, был писателем, поэтом, и в доме у него жило с десяток воспитанниц, которым он дал отличное образование и выдал замуж…

Пока пьем чай, листаю книгу стихов, поделенную по тематике на «вздохи благодарителныя», «вздохи наставителныя» и «вздохи устрашателныя», но устрашиться толком не получается. «О! как дерзаешь ты негодный и слабый смертный человек роптать и сетовать на Бога, когда ты сущей прах пред ним», — пишет кроткий и восторженный Андрей Тимофеевич.

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В паре километров от усадьбы — очень милые деревянные современные постройки «Болотов. Дачи». Сторонних посетителей в отеле сейчас нет, он полностью занят под мероприятие JungleRoad — такой межсезонный лагерь для предпринимателей. Организатор лагеря Альфия Мухаметова, красивая молодая «вожатка», как ее называют 30- и 40-летние воспитанники, цели своего предприятия описывает романтически: «Я много лет проработала на венчурном рынке, и мне очень хотелось по-прежнему оставаться в кругу этих необыкновенных людей — предпринимателей, но делать для них что-то более важное, чем просто сервис для бизнеса. Хотелось чего-то для души».

Дальше объяснения «от противного»: это не психотренинг, не бизнес-тренинг, не нетворкинг, это… лагерь. Неделя в лагере стоит около 130 тыс. руб., берут не всех, приезжать просят без семей, чтобы не ломать «ни кайф, ни формат».

Есть, конечно, сложности в организации: в «зарницу» предприниматели играют на поражение, каждый в отряде — атаман, в барабаны стучат до посинения, на критику обижаются, а в целом народ своевольный и непослушный.

Но, когда они говорят о себе (а такие монологи занимают большую часть времени в лагере), понимаешь, зачем они сюда приехали. Ни сотрудникам, ни прессе, ни, очевидно, семьям такого не расскажешь: либо не выслушают, либо не поверят. Степень откровенности в рассказах о себе удивительная, даже про раннюю юность.

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Я узнала термин «женский общак», погрузилась в особенности взаимоотношений между саратовскими ОПГ, промелькнуло также некоторое количество любовных коллизий и дружеских предательств.

Но куда непривычней и интересней, когда предприниматели говорят о хорошем, о своих нынешних мечтах и чувствах. О том, как оставляют бизнес на менеджеров, чтобы заняться просветительской работой. Как занимаются благотворительностью. Как нивелируется значение денег и выходят на передний план другие ценности.

Например, Артем Агабеков, владелец крупнейшего в России производства пластиковых окон, сидя перед аудиторией в свободных одеждах и в позе йоги, об окнах упоминал довольно бегло, а главным образом говорил о людях: как важно поддерживать в окружающих искры добра и таланта, как важно видеть в людях эти искры.

— Почему же вы в своих интервью исключительно какое-то бу-бу-бу о бизнесе выдаете? — не выдержав, спросила я одного из участников.

— Так надоело же. Среди своих — одно дело, тут меня понимают. А попробуй сказать что-то в интервью или в соцсетях — заклюют: с жиру беситесь, грехи замаливаете, лицемеры. В то, что дореволюционные бизнесмены могли быть хорошими людьми, меценатами, как-то уже поверили — вот хоть этот местный Болотов. А про нынешних… Как там в Библии? «Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый попадет в рай»?

Плохие хорошие богатые

В 1926 году Скотт Фицджеральд написал: «Очень богатые — другие, нежели ты и я». В чем именно и в какую сторону другие, представления об этом меняются от страны к стране и от эпохи к эпохе. В середине XX века американский психолог Абрахам Маслоу нарисовал свою знаменитую пирамиду, согласно которой духовный рост (в практике западной науки это, как правило, называется словом «счастье») начинается только в тот момент, когда удовлетворены базовые потребности: поесть, накормить семью, приодеться. Любовь в пирамиде Маслоу находится выше безопасности, но ниже потребность в уважении и почитании, познаний и эстетических потребностей. Вершина пирамиды — потребность в развитии и реализации собственной личности.

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После того как американская наука вникла в тему счастья поглубже, выяснилось, что линейный подход тут не годится. Исследования счастья ведутся довольно масштабно: в Копенгагене учрежден целый Happiness Research Institute, две организации — The Earth Institute при Колумбийском университете США и британский The New Economics Foundation — рассчитывают так называемые индексы счастья.

Вообще-то термин «валовое национальное счастье» был изобретен задолго до этих исследований в Бутане и даже стал национальной философией.

Согласно этой философии, культурные традиции и уровень социальной поддержки имеют значение для счастья в среднем большее, чем доход, и экономика должна подстраиваться под них.

Западные ученые в своих подсчетах, по сути, с этой установкой согласились. В Happy Planet Index-2017 самыми счастливыми странами стали Коста-Рика, Мексика и Колумбия, самыми несчастными — Зимбабве, Танзания и Ботсвана. Непал, например, в этом рейтинге на 40-м месте, а Россия — на 116-м.

Методология рейтинга небезупречна (для расчета используется три фактора — субъективная удовлетворенность людей жизнью, ожидаемая продолжительность жизни и так называемый экологический след), но какое-то представление о предмете все же дает.

Что касается оценок того, как богатство и бедность влияют на личностные ценности не «в среднем по больнице», а внутри отдельных групп, — тут все сложнее.

С бедностью более или менее ясно: бедность (особенно в богатых странах) для личности вредна.

В 2015 году Нобелевскую премию по экономике получил 69-летний профессор Принстонского университета Ангус Дитон, который высчитал, что американцу деньги приносят счастье до тех пор, пока его доход не упрется в планку $75 тыс. в год ($6250 в месяц), дальше приходится искать уже нематериальные способы поддержания эмоционального состояния. В принципе это открытие не сильно противоречит взглядам Абрахама Маслоу.

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Но, повторенное дважды, истиной это утверждение для большинства населения, впрочем, не стало: люди по-прежнему верят, что ничего хорошего с человеком на вершине Маслоу не происходит.

Согласно исследованию Pew Reserch Center, проведенному в 2012 году, большинство американцев верят, что богатые по сравнению с бедными более образованные, больше работают, но они менее честные и более жадные. В протестантской Америке еще, нужно оговориться, к богатству относятся куда лучше, чем, допустим, у нас.

В том же исследовании большинство респондентов отмечали, что они преклоняются перед людьми, которые заработали свое состояние «с нуля». Исследователи, впрочем, отмечают, что после кризиса 2008 года, когда на поверхность вышли факты неблаговидного поведения на Уолл-стрит, отношение к богатым изменилось в худшую сторону и в США.

Появились и научные исследования, доказывающие, что богатство плохо влияет на способность человека к эмпатии.

Профессор психологии Майкл Варнум из Университета штата Аризона, например, три года заставлял более тысячи подопытных, подключенных к электроэнцефалографу, смотреть жуткие видео и в результате установил, что люди с более высокими доходами продемонстрировали более слабую нервную реакцию по сравнению с бедняками.

Мартин Корндерфер из университета Лейпцига в 2015 году, используя американские и немецкие методы, доказал, что богатство, с одной стороны, хорошо сочетается с доверием к людям и безвозмездной деятельностью на благо общества, но так же хорошо — с прелюбодеянием и уходом от налогов.

Довольно популярной, между прочим, стала теория о том, что богатство делает человека несчастным.

На этом, например, сделала имя психолог Тайлер Уиллис, автор книги «Путеводитель по темной стороне богатства: гид для наследников». Речь в ее работах, правда, идет главным образом о наследниках состояний, которые, по ее утверждению, с высокой степенью вероятности обречены быть несчастными.

Лакмусовые конверты

В марте 2017 года ученые Джеймс Андреони, Никос Никифоракис и Ян Ступ опубликовали результаты своего исследования под названием «Действительно ли богатые более эгоистичны, чем бедные, или у них просто больше денег?», проведенного в формате полевого естественного эксперимента в Нидерландах.

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Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи отобрали 180 богатых и 180 бедных домовладений и разослали туда одинаковые конверты. Конверты пришли всем этим получателям якобы по ошибке, а через полупрозрачную бумагу было видно, что внутри — поздравительная открытка от дедушки внуку и чек или банковский перевод на €5 или €20.

Исследователи подчеркивают, что для пересылки конвертов «правильному» адресату получатель не должен был потратить ни цента — нужно было всего лишь связаться с почтовой службой, и она сама исправит «ошибку». Результат оказался не в пользу бедных: богатые вернули 81%, бедные — 31% конвертов.

В своем заключении ученые отмечают важность того обстоятельства, что в Нидерландах один из самых высоких в мире уровней расслоения общества, что имеет ряд негативных последствий, в частности выявленное в исследовании более эгоистичное поведение бедных.

«Бедность — это стресс, который не дает людям возможности расставлять приоритеты и справляться со своими ежедневными задачами как следует. Бедность может подорвать социальное благосостояние в более широком смысле», — говорится в статье.

В нашей стране подобных исследований не проводилось. «Основа поведенческой экономики — это эксперименты, а эксперименты для исследования богатых нам не по карману, — говорит заведующий лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексей Белянин.— Есть эмпирическое ощущение, что предприниматели второй волны, которые не получили от государства свои активы, а выстроили бизнес самостоятельно, — люди с более здоровыми жизненными ценностями, чем их непосредственные предшественники, но научным способом мы это, к сожалению, доказать не можем».

Тем не менее исследование, проведенное в Нидерландах, для нашей страны небесполезно.

Имущественное расслоение в России еще выше, и это — главная причина, по которой богатые могут быть сколь угодно хороши, но любить их не будут.

Долларовые миллиардеры в нашей стране (плюс-минус сотня) составляют примерно такой же процент населения, как в США, доля долларовых миллионеров на два порядка меньше (притом что в США имущественное расслоение куда сильнее, чем в Европе).

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Долларовых миллионеров, по данным Центра управления благосостоянием и филантропии Сколково, в России всего 150−300 тыс. человек. Этот же центр попытался составить коллективный портрет российского капиталиста, и портрет вышел довольно благообразным: мужчина 45−50 лет, женат единственным браком, имеет много детей, занимается филантропией.

Благотворительностью в той или иной форме занимается чуть ли не 100% российских «богатых», хотя в целом страна находится на одном из последних мест в мире по этому показателю.

И тем не менее отношение к богатым плохое, и оно практически не улучшается.

Институт комплексных социальных исследований Российской академии наук в 2003 году провел исследование «Богатые и бедные в современной России», которое выявило, что богатство и бедность россияне воспринимают фаталистически, понимая их временность и относительность в условиях современной России.

Часть исследования была связана с поговорками типа «Трудом праведным не наживешь палат каменных», «Чем беднее — тем щедрее, чем богаче — тем скупее», «Бедность не порок, а несчастье» и пр. Оказалось, что согласных с этими поговорками и среди бедных, и среди богатых существенно больше, чем несогласных.