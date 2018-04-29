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13:40 (мск), источник: Комсомольская правда

После ЧМ-2018 стадион в Нижнем Новгороде станет концертной площадкой

Планируется, что там будут проходить выступления поп-звезд мировой величины.

Источник: Комсомольская правда

Грядущий чемпионат мира по футболу должен стать самым ожидаемым спортивным праздником не только для болельщиков со всего мира, но и для жителей самих городов-организаторов. Как ни крути, а после окончания мундиаля в каждом из этих городов останется мощнейшая спортивная инфраструктура, которой еще только предстоит найти применение. К примеру, в Нижнем Новгороде стадион собираются превратить в концертную площадку для звезд мировой величины.

— На стадион у нас большие планы. Он станет одним из центров общественно-политической жизни, — поделился заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский. — В 2021 году будем праздновать восьмисотлетие Нижнего. Будет много концертов и выставок. Кроме того, арена может трансформироваться под нужды различных видов спорта. Это может быть, например, «Русская классика» в хоккее. Тем более что у нас в городе большой интерес к «Торпедо». А еще здесь можно будет проводить соревнования по мотокроссу. И, конечно же, концерты. До недавнего времени у нас не было площадки, которая могла бы принять 25−30 тысяч зрителей. Это было необходимо для того, чтобы проводить в городе концерты поп-звезд мировой величины. Будем работать над этим.

Между тем, содержание стадиона потребует немалых расходов. Ежегодно на эти цели будет уходить порядка 300 миллионов рублей.

— 300 миллионов рублей — это только коммунальные и эксплуатационные расходы. Но ведь еще есть операционные расходы и подготовка арены после чемпионата, — подсчитал Дмитрий Сватковский. — После того, как стадион передадут в собственность региону, мы планируем создать управляющую компанию. Буферный период — 2019−2023 годы. В этот время вместе с федеральным центром и Минспорта России планируется подготовить программу наследия. Предполагается, что в стадион инвестируют средства из федерального бюджета. Это будет сделано для субсидирования коммунальных и эксплуатационных расходов. Мы уже вышли с таким предложением. Его рассматривают.

Ну, а пока власти решают, что делать со стадионом после мундиаля, эксперты обсуждают его заметное сходство со стадионом «Мане Гарринча» в Бразилии, где проходил чемпионат мира ранее. К слову, обе арены проектировало одно и то же немецкое архитектурное бюро. Впрочем, сами областные власти особого сходства не заметили.

— Я не бывал на той арене в Бразилии, — отметил Дмитрий Сватковский. — Концепция стадиона «Нижний Новгород» основывается на природных видах города. На месте, где расположился стадион, сливаются две великие реки — Волга и Ока. Наш стадион символизирует виды волнующейся Волги и синего неба над ней. Это абсолютно воздушная конструкция.

Впрочем, одним только стадионом спортивное наследие не ограничится. В общей сложности, к чемпионату мира в Нижнем Новгороде было построено 8 объектов.

— Это и транспортная инфраструктура, и тренировочные базы, и другие спортивные объекты. Хорошо развивается гостиничный сектор, — напомнил Дмитрий Сватковский. — В мае мы планируем открыть для общего пользования станцию метро «Стрелка». Там уже окончены строительно-монтажные работы, идет наладка систем безопасности, проводится тестовое движение поездов. Нет никаких рисков, что станция не будет открыта к чемпионату мира. Вероятность этого ноль.

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