После ЧМ-2018 стадион в Нижнем Новгороде станет концертной площадкой
Планируется, что там будут проходить выступления
Планируется, что там будут проходить выступления
Грядущий чемпионат мира по футболу должен стать самым ожидаемым спортивным праздником не только для болельщиков со всего мира, но и для жителей самих
— На стадион у нас большие планы. Он станет одним из центров
Между тем, содержание стадиона потребует немалых расходов. Ежегодно на эти цели будет уходить порядка 300 миллионов рублей.
— 300 миллионов рублей — это только коммунальные и эксплуатационные расходы. Но ведь еще есть операционные расходы и подготовка арены после чемпионата, — подсчитал Дмитрий Сватковский. — После того, как стадион передадут в собственность региону, мы планируем создать управляющую компанию. Буферный период — 2019−2023 годы. В этот время вместе с федеральным центром и Минспорта России планируется подготовить программу наследия. Предполагается, что в стадион инвестируют средства из федерального бюджета. Это будет сделано для субсидирования коммунальных и эксплуатационных расходов. Мы уже вышли с таким предложением. Его рассматривают.
Ну, а пока власти решают, что делать со стадионом после мундиаля, эксперты обсуждают его заметное сходство со стадионом «Мане Гарринча» в Бразилии, где проходил чемпионат мира ранее. К слову, обе арены проектировало одно и то же немецкое архитектурное бюро. Впрочем, сами областные власти особого сходства не заметили.
— Я не бывал на той арене в Бразилии, — отметил Дмитрий Сватковский. — Концепция стадиона «Нижний Новгород» основывается на природных видах города. На месте, где расположился стадион, сливаются две великие реки — Волга и Ока. Наш стадион символизирует виды волнующейся Волги и синего неба над ней. Это абсолютно воздушная конструкция.
Впрочем, одним только стадионом спортивное наследие не ограничится. В общей сложности, к чемпионату мира в Нижнем Новгороде было построено 8 объектов.
— Это и транспортная инфраструктура, и тренировочные базы, и другие спортивные объекты. Хорошо развивается гостиничный сектор, — напомнил Дмитрий Сватковский. — В мае мы планируем открыть для общего пользования станцию метро «Стрелка». Там уже окончены