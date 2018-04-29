РЕПОРТАЖ: Как лесная охрана защищает белорусские леса от пожаров
С началом пожароопасного сезона лесная охрана перешла на усиленный режим работы. Только в прошлые выходные леса патрулировали почти 1,2 тыс. специалистов.
С началом пожароопасного сезона лесная охрана перешла на усиленный режим работы. Только в прошлые выходные леса патрулировали почти 1,2 тыс. специалистов.
В лесах Беларуси начался пожароопасный сезон. Нынешней весной произошло уже более 100 лесных пожаров на площади свыше 350 га.
Пик пришелся на
Журналисты БЕЛТА отправились в Стародорожский опытный лесхоз Минской области, чтобы побывать на поврежденных огнем участках и узнать, как контролируется ситуация в лесах.
С началом пожароопасного сезона лесная охрана перешла на усиленный режим работы. Только в прошлые выходные леса патрулировали почти 1,2 тыс. специалистов. Для обеспечения пожарной безопасности налажено взаимодействие с органами МЧС, МВД, Минприроды, райисполкомами, но за помощью работники лесной охраны обращаются только в отдельных случаях.
В каждом лесхозе существует система мониторинга и тушения пожаров. Директор Стародорожского опытного лесхоза Валентин Цвирко познакомил нас с ее местными особенностями. «Наш лесхоз находится на площади 70 тыс. га. Он подразделен на 7 лесничеств. В лесхозе есть
Если дежурные видят дым на камерах видеонаблюдения, в первую очередь специалисты стремятся уточнить, пожар ли это, затем о возгорании сообщают лесничему. Небольшие пожары в лесничествах тушат своими силами: там имеются бочки РЖТ, мобильные пожарные модули, тракторы. В сложных случаях из лесхоза направляют пожарные машины. «У нас есть шесть пожарных машин, одна из которых приобретена два года назад на средства займа Всемирного банка», — отметил Валентин Цвирко.
«Имеется и тягач на гусеничном ходу, который необходим для тушения пожаров в труднодоступных местах, на болоте. Он легкий, с хорошей проходимостью. В прошлом году мы использовали его, чтобы помочь Пуховичскому лесхозу затушить пожар на болоте», — добавил директор лесхоза.
В лесхозе есть два квадрокоптера, которые используются для мониторинга ситуации в лесах. «Есть такие места, где нет лесной дороги. Дым виден, но как найти очаг возгорания? В этой ситуации дроны могут очень пригодиться. Кроме того, их можно использовать для других задач в лесном хозяйстве», — пояснил Валентин Цвирко.
В местных лесах прорублены специальные противопожарные разрывы шириной 20 м. «Их задача — воспрепятствовать распространению огня и спасти лес. Они созданы с таким расчетом, что любой пожар остановится здесь и не сможет охватить большую территорию. Всего по лесхозу у нас 77,3 км таких разрывов», — отметил директор лесхоза.
В Стародорожском опытном лесхозе 21 апреля от пожаров пострадало 26,8 га без учета лесосек. За день произошло 8возгораний. «В 12.55 мы получили информацию о пожаре в Горковском лесничестве. Лесничий и еще восемь работников сразу выехали туда и начали тушить огонь, но увидели, что не справляются, и сообщили на
Председатель райисполкома принял решение отправить на помощь лесной охране бочки с водой из всех сельхозорганизаций района. «Они не были предназначены для тушения пожаров, но помогли доставлять воду поближе к нужному месту. У дороги есть водоем, там мы и заправляли бочки. На подмогу прилетал и вертолет МЧС, — отметил директор лесхоза. — Нам удалось потушить пожары. Мы сработали оперативно, вся техника была мобилизована вовремя, что и помогло избежать более серьезного повреждения лесного фонда».
Мы побывали в Горковском лесничестве, где стихия нанесла наибольший ущерб. «У нас был низовой пожар. Сгорела лесная подстилка, порубочные остатки, а крона не пострадала. Древесина не сгорела, не потеряла своих качеств, и ее можно вовлекать в хозяйственный оборот. Будем наблюдать за деревьями: если они начнут усыхать после пожара, тогда приступим к рубкам, а пока в этом нет необходимости, — рассказал Валентин Цвирко. — Мы остановили пожар буквально за 10 м от молодого сосняка, высаженного на площади 48 га. Если бы огонь охватил и его, тогда уже начался бы верховой пожар, и ущерб был бы гораздо большим».
К пожароопасному сезону 2018 года белорусские лесоводы подошли подготовленными.
Валерия ГАВРИЛОВА, фото Егора ПАВЛЮЩИКА, БЕЛТА.