В Кемерове мужчина на улице напал на пару с младенцем

На кадрах видно, как во дворе жилого дома к женщине и мужчине, в руках у которого переноска с ребенком, подбегает другой мужчина. Он наносит отцу семейства несколько ударов, тот роняет сумку с младенцем, она падает на асфальт. Нападающий при этом несколько раз спотыкается об нее. Разнимать дерущихся пришлось очевидцам. Женщина успела поднять ребенка и отойти с ним в сторону.