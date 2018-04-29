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10:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове мужчина на улице напал на пару с младенцем

Ребенок попал в больницу.

В Кемерове молодой человек на улице напал на семейную пару с маленьким ребенком. Видеозапись инцидента появилась в группе «Инцидент Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как во дворе жилого дома к женщине и мужчине, в руках у которого переноска с ребенком, подбегает другой мужчина. Он наносит отцу семейства несколько ударов, тот роняет сумку с младенцем, она падает на асфальт. Нападающий при этом несколько раз спотыкается об нее. Разнимать дерущихся пришлось очевидцам. Женщина успела поднять ребенка и отойти с ним в сторону.

Факт нападения подтвердили в полиции. Как рассказали в областном ГУ МВД, драка произошла в субботу, 28 апреля, около 19:00 на улице Дегтярева. В результате пострадал ребенок — его доставили в больницу.

Личность 23-летнего зачинщика драки установлена. Полиция выясняет обстоятельства инцидента, после чего будет принято процессуальное решение. Как пояснили правоохранители, между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве.

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