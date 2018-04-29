Человеку нужно 50 часов, чтобы подружиться

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Более близкие отношения требуют, соответственно, больше времени: чтобы поднять ваше знакомство до уровня приятельских отношений понадобятся дополнительные 40 часов общения. В целом, 90 часов вполне достаточно, чтобы человек мог попросить своего нового друга, например, полить цветы в квартире во время отсутствия.

Намного больше времени потребуется, чтобы сформировать крепкую дружбу — преодолев отметку 200 часов общения, люди могут стать лучшими друзьями, понимающими друг друга с полуслова, имеющими собственную систему жестов, знаков и даже собственных, непонятных остальным шуток.

По мнению автора исследования Джеффри Холла, в детстве выстраивать отношения проще — дети буквально вынуждены выходить на контакт со сверстниками.

Это обусловлено многочасовым взаимодействием в классе, на переменах и за обедом, на факультативах и в общении вне школы. Становясь взрослыми, люди концентрируются на построении карьеры, и после тяжелой 50-часовой рабочей недели просто не хотят налаживать контакт с незнакомцами, выбирая просмотр любимых сериалов. Между тем это время можно было бы использовать, чтобы подружиться с кем-то.