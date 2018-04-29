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11:31 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Человеку нужно 50 часов, чтобы подружиться

Согласно исследованию Университета штата Канзас (США), опубликованному в издании Journal of Social and Personal Relationships, случайные собеседники вполне могут стать хорошими знакомыми всего за 50 часов общения.

Источник: Reuters

Более близкие отношения требуют, соответственно, больше времени: чтобы поднять ваше знакомство до уровня приятельских отношений понадобятся дополнительные 40 часов общения. В целом, 90 часов вполне достаточно, чтобы человек мог попросить своего нового друга, например, полить цветы в квартире во время отсутствия.

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Намного больше времени потребуется, чтобы сформировать крепкую дружбу — преодолев отметку 200 часов общения, люди могут стать лучшими друзьями, понимающими друг друга с полуслова, имеющими собственную систему жестов, знаков и даже собственных, непонятных остальным шуток.

По мнению автора исследования Джеффри Холла, в детстве выстраивать отношения проще — дети буквально вынуждены выходить на контакт со сверстниками.

Это обусловлено многочасовым взаимодействием в классе, на переменах и за обедом, на факультативах и в общении вне школы. Становясь взрослыми, люди концентрируются на построении карьеры, и после тяжелой 50-часовой рабочей недели просто не хотят налаживать контакт с незнакомцами, выбирая просмотр любимых сериалов. Между тем это время можно было бы использовать, чтобы подружиться с кем-то.

По словам профессора Холла, человеческий мозг способен воспринимать около 150 дружеских связей различной степени взаимодействия, основными из которых являются дружба, знакомство или приятельские отношения. Чтобы определить этот статус, он составил специальный калькулятор, позволяющий рассчитать степень дружеских отношений.

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