На что живут британские монархи

По данным The Telegraph, за год правления королевская семья в среднем тратит около $368 млн.

По данным The Telegraph, за год правления королевская семья в среднем тратит около $368 млн.

Главной статьей королевских доходов является «суверенный грант», который формируется из фиксированного процента прибыли Собственности Короны. Собственность Короны — это земли и владения Великобритании, принадлежащие государству, в том числе и за ее пределами. На этих землях монарх выступает в качестве единоличного юридического лица, отчего владениям придается статус «государственного имущества Короны» («in right of the Crown»). Таким образом, это имущество не является ни государственной, ни частной собственностью и управляется независимым Советом Собственности короны (Crown Estate Commissioners). Монарх же осуществляет ограниченный контроль над делами. Прибыль от бывших наследственных владений остается в распоряжении правительства и казначейства. Собственность Короны формально является подотчетной парламенту Великобритании, и Совет обязан ежегодно отчитываться монарху и Палате общин.