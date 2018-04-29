В Самаре пенсионер вышел на трамвайные рельсы, чтобы не пустить трамвай до «Самара Арены»
Пожилой мужчина таким образом протестовал против уменьшения рейсов привычных маршрутов.
Пожилой мужчина таким образом протестовал против уменьшения рейсов привычных маршрутов.
В субботу, 28 февраля, в Самаре у пересечения проспекта Ленина и Первомайской произошел весьма необычное транспортное происшествие. Пожилой мужчина, возмущенный продолжительным ожиданием своего трамвайного маршрута, вышел на рельсы и перекрыл путь скоростному S5, везшего болельщиков на первый тестовый матч на «Самара Арену».
— Противостояние
Напомним, вчера прошла первая игра на стадионе ЧМ-2018. На спортобъект прибыло более 14 тыс. жителей. Их трансфером занимались, в том числе, трамваи специального маршрута, которые были заранее сняты с общегородских направлений. Мэрия Самары заранее предупреждала об этом горожан и просила заранее планировать свои перемещение по городу. Кроме того, на остановках были установлены навигационные баннеры.