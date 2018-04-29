В Самаре пенсионер вышел на трамвайные рельсы, чтобы не пустить трамвай до «Самара Арены»

В субботу, 28 февраля, в Самаре у пересечения проспекта Ленина и Первомайской произошел весьма необычное транспортное происшествие. Пожилой мужчина, возмущенный продолжительным ожиданием своего трамвайного маршрута, вышел на рельсы и перекрыл путь скоростному S5, везшего болельщиков на первый тестовый матч на «Самара Арену».

Напомним, вчера прошла первая игра на стадионе ЧМ-2018. На спортобъект прибыло более 14 тыс. жителей. Их трансфером занимались, в том числе, трамваи специального маршрута, которые были заранее сняты с общегородских направлений. Мэрия Самары заранее предупреждала об этом горожан и просила заранее планировать свои перемещение по городу. Кроме того, на остановках были установлены навигационные баннеры.