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16:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре пенсионер вышел на трамвайные рельсы, чтобы не пустить трамвай до «Самара Арены»

Пожилой мужчина таким образом протестовал против уменьшения рейсов привычных маршрутов.

В субботу, 28 февраля, в Самаре у пересечения проспекта Ленина и Первомайской произошел весьма необычное транспортное происшествие. Пожилой мужчина, возмущенный продолжительным ожиданием своего трамвайного маршрута, вышел на рельсы и перекрыл путь скоростному S5, везшего болельщиков на первый тестовый матч на «Самара Арену».

— Противостояние самарца-бунтаря и скоростного транспорта продолжалось несколько минут. Болельщики, вышедшие из трамвая, оттеснили протестующего гражданина, после этого маршрут продолжил движение, — пишет очевидец Никита Рублев.

Напомним, вчера прошла первая игра на стадионе ЧМ-2018. На спортобъект прибыло более 14 тыс. жителей. Их трансфером занимались, в том числе, трамваи специального маршрута, которые были заранее сняты с общегородских направлений. Мэрия Самары заранее предупреждала об этом горожан и просила заранее планировать свои перемещение по городу. Кроме того, на остановках были установлены навигационные баннеры.

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