Для детей с нарушением слуха впервые провели экскурсию на языке жестов
Поездку организовали Ферганское управление по развитию туризма, областной хокимият и областной совет.
Поездку организовали Ферганское управление по развитию туризма, областной хокимият и областной совет.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Для 13 детей с нарушением слуха из специализированной
Школьники в сопровождении сурдопереводчика посетили фабрику «Едгорлик» в Маргилане и услышали рассказ о производстве шелка, а также попробовали поработать на ручном ткацком станке. В Риштане они побывали в
Организаторами мероприятия выступили Ферганское территориальное управление по развитию туризма, Ферганский областной совет Союза молодежи и областной хокимият, а также хокимият Коканды и туристическая фирма
Правительство Узбекистана уделяет большое внимание работе по улучшению условий жизни людей с инвалидностью. С апреля в стране действует закон, согласно которому людям с ограниченными возможностями, одиноким и многодетным родителям и другим категориям граждан, испытывающим затруднения в поиске работы, будут оставлять до 10% рабочих мест.