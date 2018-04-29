Для детей с нарушением слуха впервые провели экскурсию на языке жестов

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Для 13 детей с нарушением слуха из специализированной школы-интерната города Кувасая Ферганской области Узбекистана провели автобусную экскурсию на языке жестов, сообщает портал «Новости Узбекистана».

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Школьники в сопровождении сурдопереводчика посетили фабрику «Едгорлик» в Маргилане и услышали рассказ о производстве шелка, а также попробовали поработать на ручном ткацком станке. В Риштане они побывали в доме-музее керамики Тохира Хайдарова и узнали историю гончарного искусства. В Коканде детей провели по главной достопримечательности города — дворцу Худоярхана.

Организаторами мероприятия выступили Ферганское территориальное управление по развитию туризма, Ферганский областной совет Союза молодежи и областной хокимият, а также хокимият Коканды и туристическая фирма Al-Fergani Tur.