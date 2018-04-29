С огнем в Приморье борются пожарные
Пожарные в Приморском крае ежедневно борются с огнем. Так, за прошедшие сутки пожарные потушили 12 техногенных пожаров, об этом DEITA. RU сообщили в
Пожарные в Приморском крае ежедневно борются с огнем. Так, за прошедшие сутки пожарные потушили 12 техногенных пожаров, об этом DEITA. RU сообщили в
Ранее DEITA.RU сообщало, что пожар на лесозаготовительной базе в Чугуевском районе Приморского края, который начался вечером в четверг, пожарные потушили в пятницу утром. Горел одноэтажный гаражный бокс и штабеля леса.
Ирина Петрова.