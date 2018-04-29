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14:09 (мск), источник: ДЕЙТА

С огнем в Приморье борются пожарные

Пожарные в Приморском крае ежедневно борются с огнем. Так, за прошедшие сутки пожарные потушили 12 техногенных пожаров, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Ранее DEITA.RU сообщало, что пожар на лесозаготовительной базе в Чугуевском районе Приморского края, который начался вечером в четверг, пожарные потушили в пятницу утром. Горел одноэтажный гаражный бокс и штабеля леса.

Ирина Петрова.

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