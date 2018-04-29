Почему за поездку в кишиневских такси придется платить больше

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Некоторые кишиневские службы такси собираются переходить на новый вид расчета с клиентами — фиксированный тариф сменит оплата поездки по счетчику, а пассажиру будут выдавать чек. Заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару рассказал в комментарии Sputnik о подводных камнях этой инициативы.

Читайте также Кому в Молдове решили выплачивать пособие в 10 леев

«Подводные камни только одни — платить придется больше. Если сейчас в среднем по городу обычная поездка обходится в два или два с половиной евро максимум, то с учетом перехода это может уже стоить и три, четыре, пять евро», — сказал Кожокару.

По его словам, в принципе, на фоне других европейских государств это не дорого. «Недавно наша делегация посетила Лиссабон, и там аналогичная нашей перевозке в два евро стоит 10−15 евро. Безусловно, там другие доходы у населения, там и бензин дороже. Мы это учитывали», — отметил собеседник, добавив, что, тем не менее, когда эта инициатива вступит в силу, то это приведет к тому, что за поездку будут платить больше.

По его словам, основное преимущество введения системы расчета по счетчику заключается в том, что, наконец, будут видны реальные доходы служб такси.

Однако некоторые таксисты могут злоупотребить нововведением, специально выбирая маршрут длиннее, чтобы клиенту пришлось больше платить. Как отметил Кожокару, подобная практика действительно используется в некоторых странах. Он добавил, что это старый вид промысла среди водителей такси.