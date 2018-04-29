Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не пропускающая российские корабли Украина получила ответ Москвы
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Жену Овечкина поздравляют с беременностью
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
Дженнифер Лоуренс сходила на ужин с 59-летним режиссером
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Жена ушла от керлингиста Крушельницкого к другому
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
Актриса Наталья Антонова рассказала о нищете – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
11:35 (мск), источник: Sputnik.md

Почему за поездку в кишиневских такси придется платить больше

Зеленоглазое такси, притормози, притормози: что изменится в работе кишиневских служб такси?

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Некоторые кишиневские службы такси собираются переходить на новый вид расчета с клиентами — фиксированный тариф сменит оплата поездки по счетчику, а пассажиру будут выдавать чек. Заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару рассказал в комментарии Sputnik о подводных камнях этой инициативы.

Читайте также
Кому в Молдове решили выплачивать пособие в 10 леев

«Подводные камни только одни — платить придется больше. Если сейчас в среднем по городу обычная поездка обходится в два или два с половиной евро максимум, то с учетом перехода это может уже стоить и три, четыре, пять евро», — сказал Кожокару.

По его словам, в принципе, на фоне других европейских государств это не дорого. «Недавно наша делегация посетила Лиссабон, и там аналогичная нашей перевозке в два евро стоит 10−15 евро. Безусловно, там другие доходы у населения, там и бензин дороже. Мы это учитывали», — отметил собеседник, добавив, что, тем не менее, когда эта инициатива вступит в силу, то это приведет к тому, что за поездку будут платить больше.

По его словам, основное преимущество введения системы расчета по счетчику заключается в том, что, наконец, будут видны реальные доходы служб такси.

Однако некоторые таксисты могут злоупотребить нововведением, специально выбирая маршрут длиннее, чтобы клиенту пришлось больше платить. Как отметил Кожокару, подобная практика действительно используется в некоторых странах. Он добавил, что это старый вид промысла среди водителей такси.

«Особенно это касается иностранцев и иногородних граждан, которые не знают города. Чтобы как-то увеличить доход за поездку таксисты пытаются удлинить маршрут. В этом контексте прав потребителей никто не отменял — есть книги жалоб, есть служба защиты прав потребителя, есть здоровая конкуренция, то есть выбирать другие службы такси. Клиент всегда прав — это золотое правило», — заключил Кожокару.

Все новости региона
 Выборы в Кишиневе: поименный список тех, кто метит в мэры
Эхо катастрофы: в Молдове вспоминают жертв аварии на АЭС в Чернобыле
Россия рассказала о войне стран Запада против ОЗХО
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
Почему визиты Макрона и Меркель в США окончились безрезультатно
На что живет британская королевская семья
Почему в России не любят даже хороших богатых
Астроном снял на видео странные объекты, пролетевшие мимо Луны
Правительство объяснило, почему у депутатов высокая зарплата
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром Федор Емельяненко в ночь на воскресенье менее чем за минуту победил другого именитого бойца смешанных единоборств американца Фрэнка Мира и вышел в полуфинал Bellator
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь