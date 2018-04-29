В Минске открывается мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018
Сегодня в Минске откроется мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018, сообщает БЕЛТА.
Сегодня в Минске откроется мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018, сообщает БЕЛТА.
На открытие мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018 в Беларусь приедут байкеры из России, стран Балтии и Западной Европы. Мероприятие начнется в 11.00 на площадке у Дома футбола по пр. Победителей, 20/3. Здесь выступят звезды мотофристайла и стантрайдеры на
Колонна байкеров начнет движение в 12.00 от «Кургана Славы» по автодороге М2, а затем по проспектам Независимости и Победителей в Минске байкеры в сопровождении мотопатруля ГАИ приедут к Дому футбола.
Во время движения колонны будет перекрываться движение, которое будет восстанавливаться сразу после проезда байкеров.
Колонну будут сопровождать сотрудники ГАИ на мотоциклах. Чтобы дисциплинировать участников инспекторы будут использовать видеорегистраторы. Также сотрудники ГАИ будут пристально следить за соблюдением ПДД и штрафовать их нарушителей.