В Минске открывается мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На открытие мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018 в Беларусь приедут байкеры из России, стран Балтии и Западной Европы. Мероприятие начнется в 11.00 на площадке у Дома футбола по пр. Победителей, 20/3. Здесь выступят звезды мотофристайла и стантрайдеры на Harley-Davidson. В праздничном концерте примут участие и группы J: МОРС и Nuteki. Для детей будут работать аттракционы. В 21.00 небо озарит фейрверк.

Колонна байкеров начнет движение в 12.00 от «Кургана Славы» по автодороге М2, а затем по проспектам Независимости и Победителей в Минске байкеры в сопровождении мотопатруля ГАИ приедут к Дому футбола.

Во время движения колонны будет перекрываться движение, которое будет восстанавливаться сразу после проезда байкеров.