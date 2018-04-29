В столичных парках вновь заработали питьевые фонтанчики

Желающих набрать воду для домашнего пользования нет. Люди понимают: она — не бесплатная.



А вот мнения о вкусе и качестве воды разошлись. Между тем санитарные врачи утверждают, что хорошее качество питьевой воды в фонтанчиках подтвердили лабораторные исследования.



«Потребление воды необходимо. У кого нет с собой бутылки воды, могут воспользоваться фонтанчиками», — сказала директор НАОЗ Луминица Сувейкэ.



Столичный Водоканал обещает установить еще несколько питьевых фонтанчиков. В прошлом году их было десять. Все привезли из Румынии. Стоимость каждого — шесть с половиной тысяч леев. К сожалению, большинство питьевых фонтанчиков испортили и сломали вандалы.



«Надеемся, что они будут радовать глаз и помогут утолить жажду. Это наше общее достояние, и надеемся, что их не станут ломать», — отметила гендиректор «Apă-Canal Chișinău» Вероника Херца.



В прошлом году горожане потребили из фонтанчиков почти 20 кубометров воды.