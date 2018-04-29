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11:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Барановичей пыталась в банке поменять пятидолларовую купюру с приклеенным нулем

Теперь на нее завели уголовное дело за изготовление поддельных денег.

Утром 23 апреля 39-летняя жительница Барановичей пришла в банк, чтобы поменять деньги. На кассе она предъявила 50 долларов, но работники заподозрили, что банкнота ненастоящая. Приехал наряд оперативно-дежурной службы Барановичского ГОВД. Оказалось, к банкноте в 5 долларов просто приклеили цифру нуль. Женщину задержали.

— Она пояснила, что эти деньги дала ей мать-пенсионерка, которая в свою очередь нашла ее в вещах покойного мужа. О том, что деньги поддельные, обе женщины не знали, — цитирует belta.by официального представителя Барановичского ГОВД Ольгу Давидович.

На женщину завели уголовное дело по ч.1 ст. 221 УК (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Ей грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

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