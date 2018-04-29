Жительница Барановичей пыталась в банке поменять пятидолларовую купюру с приклеенным нулем
Теперь на нее завели уголовное дело за изготовление поддельных денег.
Теперь на нее завели уголовное дело за изготовление поддельных денег.
Утром 23 апреля 39-летняя жительница Барановичей пришла в банк, чтобы поменять деньги. На кассе она предъявила 50 долларов, но работники заподозрили, что банкнота ненастоящая. Приехал наряд
— Она пояснила, что эти деньги дала ей
На женщину завели уголовное дело по ч.1 ст. 221 УК (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Ей грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.