Жительница Барановичей пыталась в банке поменять пятидолларовую купюру с приклеенным нулем

Утром 23 апреля 39-летняя жительница Барановичей пришла в банк, чтобы поменять деньги. На кассе она предъявила 50 долларов, но работники заподозрили, что банкнота ненастоящая. Приехал наряд оперативно-дежурной службы Барановичского ГОВД. Оказалось, к банкноте в 5 долларов просто приклеили цифру нуль. Женщину задержали.

— Она пояснила, что эти деньги дала ей мать-пенсионерка, которая в свою очередь нашла ее в вещах покойного мужа. О том, что деньги поддельные, обе женщины не знали, — цитирует belta.by официального представителя Барановичского ГОВД Ольгу Давидович.