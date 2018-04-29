Хабаровск заволокло густым дымом из-за природных пожаров

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«В городе сильное задымление из-за природных пожаров в Хабаровском крае, в Еврейской автономной области, Амурской области. Горит также Китай. Дым принесло западным ветром», — сказал представитель Гидрометцентра.

Он отметил, что в настоящее время в Хабаровске ветер дует со скоростью 5 м/с, температура воздуха — около 20 градусов тепла. В понедельник ожидается усиление ветра до 8−13 м/с, понижение температуры и небольшие осадки, которые не смогут повлиять на ситуацию с пожарами.