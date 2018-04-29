Хабаровск заволокло густым дымом из-за природных пожаров

«В городе сильное задымление из-за природных пожаров в Хабаровском крае, в Еврейской автономной области, Амурской области. Горит также Китай. Дым принесло западным ветром», — сказал представитель Гидрометцентра.
Он отметил, что в настоящее время в Хабаровске ветер дует со скоростью 5 м/с, температура воздуха — около 20 градусов тепла. В понедельник ожидается усиление ветра до 8−13 м/с, понижение температуры и небольшие осадки, которые не смогут повлиять на ситуацию с пожарами.
Ранее сообщалось, что в прошедшие сутки на Дальнем Востоке было зафиксировано больше 70 природных пожаров на площади 187 тыс. га, самая сложная ситуация складывается в Амурской области. В Хабаровском крае в лесах было зарегистрировано 11 пожаров на общей площади 1,1 тыс. га и еще один пожар на труднодоступных территориях лесного фонда на площади более 22,6 тыс. га.