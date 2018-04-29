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14:53 (мск), источник: Om1.ru

По улицам Омска ночью бегала шестирукая свинья — ВИДЕО

Куда шло и чего хотело странное существо, неизвестно.

Вчера ночью омичи стали свидетелем необычного явления. Позитивная шестирукая свинка переходила дорогу на улице 15-ой Рабочей, радостно приветствуя автомобилистов. Разумеется, это было не сказочное животное, а просто человек в костюме странного зубастого существа с шестью руками. Тем не менее очевидцев такое явление очень позабавило.

В комментариях омичи шутят, что для Октябрьского округа это не удивительно, в районе Космоса водятся и восьминогие свинки.

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