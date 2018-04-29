Аварийно-спасательные учения прошли в четырех торговых центрах Нижнего Новгорода в период с 23 по 28 апреля

Согласно информации, учения проходили в ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Мебельный Базар», ТЦ «Муравей» и универмаге «Сормовские Зори». Учения проходили совместно с
В ходе учений были отработаны действия по немедленной эвакуации посетителей, а также эвакуации с помощью альпинистского оборудования через окна. В результате этих мероприятий
«Сотрудники хорошо отработали учения. По легенде очаг возгорания располагался на первом этаже здания, поэтому для спасения люди стали подниматься наверх. Тем самым, мы смогли отработать практический вопрос по эвакуации пострадавших с верхних этажей с помощью альпинистского оборудования», — рассказал заместитель начальника