Аварийно-спасательные учения прошли в четырех торговых центрах Нижнего Новгорода в период с 23 по 28 апреля

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, учения проходили в ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Мебельный Базар», ТЦ «Муравей» и универмаге «Сормовские Зори». Учения проходили совместно с аварийно-спасательным отрядом Управления по делам ГОЧС Нижнего Новгорода. Инициатором выступили администрации самих торговых центров. По словам организаторов учений, тренировки помогут грамотно и своевременно отреагировать на непредвиденную ситуацию и обеспечить безопасный выход всех посетителей из торгового центра.

В ходе учений были отработаны действия по немедленной эвакуации посетителей, а также эвакуации с помощью альпинистского оборудования через окна. В результате этих мероприятий аварийно-спасательные отряды подробно изучили четыре крупных объекта города, что в будущем позволит им более оперативно ориентироваться при возникновении нестандартных ситуаций.