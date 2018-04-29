Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров сделал заявление года: что происходит между РФ и США - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Жену Овечкина поздравляют с беременностью
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
Константин Хабенский впервые рассказал о первой супруге
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Изменившаяся Понаровская вернулась в Россию – СМИ
Располневшая жена Макарского рассказала о реакции
Яна Рудковская в ботинках в сетку прокатилась на теплоходе
Джаред Лето спел с фанатами в центре Петербурга
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Варнава полностью разделась ради фотографии – СМИ
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
13:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Аварийно-спасательные учения прошли в четырех торговых центрах Нижнего Новгорода в период с 23 по 28 апреля

Аварийно-спасательные учения прошли в четырех торговых центрах Нижнего Новгорода в период с 23 по 28 апреля 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании «Союз Маринс Групп», в состав которой входят ТЦ.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, учения проходили в ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Мебельный Базар», ТЦ «Муравей» и универмаге «Сормовские Зори». Учения проходили совместно с аварийно-спасательным отрядом Управления по делам ГОЧС Нижнего Новгорода. Инициатором выступили администрации самих торговых центров. По словам организаторов учений, тренировки помогут грамотно и своевременно отреагировать на непредвиденную ситуацию и обеспечить безопасный выход всех посетителей из торгового центра.

В ходе учений были отработаны действия по немедленной эвакуации посетителей, а также эвакуации с помощью альпинистского оборудования через окна. В результате этих мероприятий аварийно-спасательные отряды подробно изучили четыре крупных объекта города, что в будущем позволит им более оперативно ориентироваться при возникновении нестандартных ситуаций.

«Сотрудники хорошо отработали учения. По легенде очаг возгорания располагался на первом этаже здания, поэтому для спасения люди стали подниматься наверх. Тем самым, мы смогли отработать практический вопрос по эвакуации пострадавших с верхних этажей с помощью альпинистского оборудования», — рассказал заместитель начальника аварийно-спасательного отряда Управления МКУ ГОЧС города Олег Денисов.

Все новости региона
В ЕС пригрозили США «тройной реакцией» в случае введения пошлин
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
Правительство объяснило, почему у депутатов высокая зарплата
Почему визиты Макрона и Меркель в США окончились безрезультатно
Астроном снял на видео странные объекты, пролетевшие мимо Луны
Почему в России не любят даже хороших богатых
Золотые гены: Ротшильды вырастили нового финансового воротилу
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром Федор Емельяненко в ночь на воскресенье менее чем за минуту победил другого именитого бойца смешанных единоборств американца Фрэнка Мира и вышел в полуфинал Bellator
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь