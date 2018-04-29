Красноярский ФК «Енисей» проиграл «Химкам» и упустил лидерство в ФНЛ

В середине первого тайма счёт открыл игрок соперников Денис Талалай. Чуть позже в свои ворота забил мяч защитник «Енисея» Валерий Кичин. Из красноярской команды также отличился Марко Обрадович, который отправил мяч уже в ворота соперников.

«Химки» превзошли нас во всём, провели очень удачный первый тайм. Мы пропустили два быстрых гола, по сути, игра закончилась в первом тайме. Разочаровался во всем сегодня. В игре в обороне, в игре в атаке, в желании игроков. Очень неприятный матч. Сегодня я просто не увидел желания игроков сохранить первую строчку в турнирной таблице, — прокомментировал матч главный тренер ФК «Енисей» Дмитрий Аленичев.