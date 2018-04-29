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14:51 (мск), источник: Комсомольская правда

На Башкирию снова надвигаются грозы и штормовой ветер

Порывы ветра могут достигать 26 метров в секунду.

Не успели жители Башкирии оправиться после вчерашних потрясений, вызванных бушевавшим штормом, как МЧС снова предупреждает: на республику вновь надвигается ураган.

Сегодня, 29 апреля, в Башкирии и в Уфе ожидаются сильные грозы, проливные дожди и шквалистый ветер, порывы которого местами могут достигать 21- 26 метров в секунду.

При этом в республике сохранится умеренно-теплая погода. Ночью ожидается +3, +6 градусов, а днем воздух прогреется до +16 градусов.

А вот водителей МЧС по Башкирии просит быть аккуратнее и соблюдать скоростной режим: на дорогах вновь прогнозируется ухудшение видимости до 500−1000 метров.

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