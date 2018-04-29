На Башкирию снова надвигаются грозы и штормовой ветер

Не успели жители Башкирии оправиться после вчерашних потрясений, вызванных бушевавшим штормом, как МЧС снова предупреждает: на республику вновь надвигается ураган.

Сегодня, 29 апреля, в Башкирии и в Уфе ожидаются сильные грозы, проливные дожди и шквалистый ветер, порывы которого местами могут достигать 21- 26 метров в секунду.

При этом в республике сохранится умеренно-теплая погода. Ночью ожидается +3, +6 градусов, а днем воздух прогреется до +16 градусов.