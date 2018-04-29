На Башкирию снова надвигаются грозы и штормовой ветер
Порывы ветра могут достигать 26 метров в секунду.
Порывы ветра могут достигать 26 метров в секунду.
Не успели жители Башкирии оправиться после вчерашних потрясений, вызванных бушевавшим штормом, как МЧС снова предупреждает: на республику вновь надвигается ураган.
Сегодня, 29 апреля, в Башкирии и в Уфе ожидаются сильные грозы, проливные дожди и шквалистый ветер, порывы которого местами могут достигать 21- 26 метров в секунду.
При этом в республике сохранится
А вот водителей МЧС по Башкирии просит быть аккуратнее и соблюдать скоростной режим: на дорогах вновь прогнозируется ухудшение видимости до 500−1000 метров.