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14:47 (мск), источник: РИА Крым

Первый в этом году рейс «Князя Владимира» перенесли на неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Первый рейс в 2018 году круизного лайнера «Князь Владимир», который курсирует между курортами Крыма и Кубани, перенесен на 6 мая.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает компания-туроператор «Черноморские круизы».

«Пассажирский лайнер “Князь Владимир” в межнавигационный период был полностью подготовлен к сезону 2018 года и ожидал выхода из порта Севастополь в порт приписки город Сочи. В ходе проведения швартовных испытаний система мониторинга и контроля параметров механизмов судна выдала ошибку. Она не является серьезной поломкой. На текущий момент причина неисправности выявлена и устраняется», — пояснили в компании.

Отмечается, что туристам первого рейса предложены несколько вариантов действий: перенос даты круиза с компенсацией недельного пребывания в отелях с полным пансионом и экскурсионным обслуживанием в городах посадки; компенсация всех затрат на приобретение путевок и проездных билетов; предоставление путевки на любой из рейсов в навигацию 2018 года и компенсация текущих затрат на проездные билеты.

В компании добавили, что взяли на себя все затраты по пребыванию туристов в городах посадки, а также принесли извинения пассажирам за предоставленные неудобства.

Круизный лайнер «Князь Владимир» должен был отправиться в первый рейс в этом году 29 апреля из Сочи. По данным властей Краснодарского края, в этот день судно должно было принять на борт более 200 пассажиров. Всего к началу навигации продано более 4 тысяч путевок.

Регулярное круизное сообщение по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи открылось 11 июня 2017 года. Всего в прошлый сезон было совершено 18 рейсов. В этом году запланировано 23 рейса, последний назначен на 6 октября. Всего на судне доступно 337 кают. Лайнер вмещает около 800 пассажиров и 230 членов экипажа.

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